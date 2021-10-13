Украинская синхронистка в 22 года завершила карьеру. Летом она завоевала медаль на Олимпиаде в Токио

Обладательница бронзовой медали Олимпийских игр в Токио по артистическому плаванию Алина Шинкаренко в Instagram объявила об уходе из спорта.

"Я закончила свою профессиональную спортивную карьеру, на прекрасной ноте – Олимпийская Медаль. Хочу сказать огромное спасибо всем кто помог прийти к этому, тренера, девочки, массажисты, доктора, родные и близкие, которые поддерживали в трудные минуты спасибо большое.

Почему так рано? А чего тянуть. Комплект медалей с чемпионата мира и Европы есть, олимпийская медаль, которая была мечта с детства, исполнилась.

Рано или поздно это придется сделать, и идти искать себя дальше, создавать семью, деток", - написала Шинкаренко.

Помимо олимпийского успеха Алина Шинкаренко брала золото на чемпионате мира 2019 года и четырежды выигрывала чемпионат Европы.

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