Глава WADA: Украине будут предложены корректирующие мероприятия

Глава WADA Витольд Банька прокомментировал ситуацию с нарушением антидопинговых правил украинским Национальным антидопинговым центром. Его слова цитирует Матч ТВ:

"Отчет лежит на моем столе. Он показал серьезное нарушение правил, начиная с 2012 года. Возможно, если бы агентство (НАДЦУ) соблюдало правила, ряд спортсменов из сборной Украины пропустил бы Олимпийские игры из-за отсутствия необходимого количества тестов.

WADA ждет рекомендации нашего Комитета по соответствию, окончательное решение примет исполнительный комитет. Украине будут предложены корректирующие мероприятия. В случае, если они не будут реализовываться, украинское агентство ожидает серьезных последствий" – сказал он.