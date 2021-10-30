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Глава WADA: Украине будут предложены корректирующие мероприятия
О дисквалификации пока речь не идет
фото - AP Photo
Глава WADA Витольд Банька прокомментировал ситуацию с нарушением антидопинговых правил украинским Национальным антидопинговым центром. Его слова цитирует Матч ТВ:
"Отчет лежит на моем столе. Он показал серьезное нарушение правил, начиная с 2012 года. Возможно, если бы агентство (НАДЦУ) соблюдало правила, ряд спортсменов из сборной Украины пропустил бы Олимпийские игры из-за отсутствия необходимого количества тестов.
WADA ждет рекомендации нашего Комитета по соответствию, окончательное решение примет исполнительный комитет. Украине будут предложены корректирующие мероприятия. В случае, если они не будут реализовываться, украинское агентство ожидает серьезных последствий" – сказал он.
Напомним, что ранее Марта Костюк
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