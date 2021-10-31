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Амбициозная цель: Норвегия назвала плановое количество медалей на ОИ 2022

Олимпиада
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Приличный плановый показатель

Амбициозная цель: Норвегия назвала плановое количество медалей на ОИ 2022

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Олимпийский комитет Норвегии назвал амбициозную цель по поводу Олимпиады 2022 года.

В своем приветствии подразделение Комитета назвало цифру 32 как желаемое количество завоеванного драгоценного металла на главных соревнованиях четырехлетия.

На Олимпиаду в Пхенчхане 2018 года был заявлен план в 30 медалей (по факту вышло на 9 больше).

"Мы ничего не воспринимаем как должное. За каждую медаль придется бороться", – отметил глава Olympiatoppen Торе Эвребо.

Напомним, что ранее Дмитрий Пидручный рассказал о победе на Чемпионате Германии.

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В статье: Олимпийские игры 2022
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