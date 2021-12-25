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Украина подаст заявку на проведение Олимпийских игр 2030

Олимпиада
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Амбициозные планы

Украина подаст заявку на проведение Олимпийских игр 2030

фото - AP Photo

UA-Футбол
Новина українською

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что наша страна поборется за право провести Олимпийские игры 2030. Его слова цитирует Слово и Діло:

- В Стратегии развития физкультуры и спорта до 2028 года написано, что в 2028 году не ниже 21 места будет на Олимпиаде в Штатах и ​​не ниже 20 – на зимних в Италии в 2026 году.

– Конечно.

– Почему такой прогноз? Не завышен ли он?

– Потому что на сегодняшний день идет самое мощное за всю историю независимости Украины развитие инфраструктуры. Почему в редких зимних видах спорта мы выступаем на уровне, другие – не развиты? Потому что у нас негде тренироваться. А тренироваться за границей – очень дорого.

И сейчас президент поставил задачу – и президент, и все спортивное сообщество очень хочет – мы вступаем в борьбу за проведение Олимпийских игр в Украине.

– Юношеских? Не взрослых?

– Юношеские – в 2028 году и зимние Олимпийские игры – в 2030 году.

Зачем мы это делаем? Во-первых, престиж страны. Проведение страной Олимпийских игр – привлечение мощных инвесторов, новая инфраструктура, новая спортивная инфраструктура.

Мы понимаем, что чем больше будет спортивной инфраструктуры, тем больше будет куда приходить детям заниматься.

Мы не увидим результат сегодня или завтра… Но то, что сегодня закладывается в стране по спортивной инфраструктуре, мы этот результат увидим через 10 лет, понимаете?

– Мы сами заявку подаем или с какой-нибудь другой страной?

– Сами, – сказал Гутцайт.

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В статье: Вадим Гутцайт Олимпийские игры
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