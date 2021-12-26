Министр молодежи и спорта: Государство сделало все, чтобы команды подготовились к ОИ 2022

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт прокомментировал готовность наших команд к Олимпийским играм 2022 года в Пекине (Китай). Его слова цитирует Слово и Діло:

"Прогноза о том, сколько медалей будет, я и перед летней Олимпиадой не давал и сейчас не буду давать. Я могу сказать одно, что государство сделало все, чтобы команды подготовились. Все полностью обеспечены тренировочным процессом: в Украине, за границей. Закупили оборудование.

Я собирал всех президентов федераций зимних видов спорта, всех главных тренеров полтора месяца назад. Спрашивал, какие проблемы, что необходимо, чего недостаточно. Возможно, нескромно, но все сказали, что в этом году финансирования перед зимней Олимпиадой еще не было. То есть государство в лице министерства сделало все, что возможно. Теперь будем смотреть, как наши тренеры подготовили наших спортсменов" – сказал он.