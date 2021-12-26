Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Промоутер Джошуа рассказал о главной цели своего подопечного
Энтони настроен решительно
Getty Images/Global Images Ukraine
Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (24-2; 22 КО) Эдди Хирн рассказал о главной цели своего подопечного на данном этапе своей карьеры. Его слова цитирует BoxingNews24:
"Почему вы все критикуете его? Ему нравится его жизнь, нравится бокс, и он собирается стать трехкратным чемпионом мира. Я искренне верю в это, также как верю, что он сразится со всеми лидерами его дивизиона.
После матча-реванша с Усиком, Джошуа встретится с Фьюри, и я уверен, что он будет сражаться с Диллианом Уайтом. Я не сомневаюсь, что он проведет бой с Деонтеем Уайлдером.
Посмотрите его послужной список, он никогда ни от кого не уклонялся. Я считаю, что Энтони заслуживает большой похвалы. Я с нетерпением жду его возвращения" – сказал он.
Напомним, что ранее Хирн
Популярное сейчас
- Шаблий не получит проценты за трансфер Миколенко в Эвертон
- Козловский в коммунистическом стиле Маркса и Энгельса прокомментировал важность Кучука для Руха
- Гвардиола: Рано или поздно Манчестер Сити придется купить нападающего
- Украина подаст заявку на проведение Олимпийских игр 2030
- Минус один холостяк. Денис Попов вчера отгулял свадьбу. ФОТО
- Красотка дня. Свежеиспеченная невеста молодого защитника Руха. ФОТО