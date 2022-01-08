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КНДР объявила об отказе от участия в Олимпиаде 2022
Ужасная потеря для мирового спорта
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная КНДР не будет участвовать в зимних Олимпийских играх 2022 в Пекине (Китай). Об этом заявило агентство ЦТАК со ссылкой на заявление Олимпийского комитета КНДР и Министерства культуры и спорта страны.
"США и их сателлиты становятся все более активными в действиях против Китая, направленных на предотвращение успешного открытия Олимпийских игр.
Мы не сможем принять участие в Олимпийских играх из-за действий вражеских сил и всемирной пандемии.
Полностью поддерживаем китайских товарищей в работе по организации Игр".
Напомним, что Олимпийские игры 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине (Китай).
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