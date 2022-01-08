КНДР объявила об отказе от участия в Олимпиаде 2022

Сборная КНДР не будет участвовать в зимних Олимпийских играх 2022 в Пекине (Китай). Об этом заявило агентство ЦТАК со ссылкой на заявление Олимпийского комитета КНДР и Министерства культуры и спорта страны.

"США и их сателлиты становятся все более активными в действиях против Китая, направленных на предотвращение успешного открытия Олимпийских игр.

Мы не сможем принять участие в Олимпийских играх из-за действий вражеских сил и всемирной пандемии.

Полностью поддерживаем китайских товарищей в работе по организации Игр".

Напомним, что Олимпийские игры 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине (Китай).