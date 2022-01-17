  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Олимпиада
  4. Организаторы Олимпиады в Пекине не будут продавать билеты на Игры
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Организаторы Олимпиады в Пекине не будут продавать билеты на Игры

Олимпиада
(1 голосов)

Все из-за коронавируса

Организаторы Олимпиады в Пекине не будут продавать билеты на Игры

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Reuters, ссылаясь на организационный комитет зимних Олимпийских игр в Токио, сообщает, что билеты на Игры в Пекине из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране и мире не поступят в открытую продажу, а будут распределены среди определенных групп людей.

Из-за пандемии коронавируса на Олимпиаду не допустят иностранных зрителей. Допуск китайских болельщиков остается под вопросом.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: коронавирус Олимпийские игры 2022
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...