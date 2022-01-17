Организаторы Олимпиады в Пекине не будут продавать билеты на Игры

Reuters, ссылаясь на организационный комитет зимних Олимпийских игр в Токио, сообщает, что билеты на Игры в Пекине из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране и мире не поступят в открытую продажу, а будут распределены среди определенных групп людей.

Из-за пандемии коронавируса на Олимпиаду не допустят иностранных зрителей. Допуск китайских болельщиков остается под вопросом.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.