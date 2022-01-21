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Стало известно, как будут показывать Олимпиаду 2022 в Украине

Олимпиада
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Стало известно, как будут показывать Олимпиаду 2022 в Украине

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Уже 4 февраля в китайском Пекине стартуют 24-е Олимпийские игры 2022.

Состав украинской команды

Официальным транслятором главных соревнований четырехлетия станет платформа UA:Суспільне.

Телеканал UA:Перший покажет 100 часов соревнований. Каждый день трансляции будут начинаться в 6:00 утра по киевскому времени и будут продолжаться до 17:00. Все соревнования с участием украинских спортсменов будут транслироваться в приоритете. На диджитал-платформе Суспільне Спорт будут доступны четыре отдельных плеера с трансляцией соревнований (один из плееров — ретрансляция UA:Перший).

Дважды в день в 10:30 и 17:00 на телеканале UA:Перший будет выходить "Студия Олимпийских игр" с ведущими Юлией Пазенко и Денисом Зерченко, а также Анной Ризаддиновой и Дмитрием Лазуткиным. В утренней студии зрителей ждут последние новости с ледовых арен Пекина от журналистов Суспільного, а в вечерней будут подводить итоги соревновательного дня вместе с гостями студии. Завершает спортивный день в 21:30 ежедневник "Сутки Олимпийских игр", который будут создавать журналисты прямо на месте событий в Пекине.

Напомним, 23 января в 14:30 на общественном телеканале UA:Перший состоится церемония проводов Олимпийской сборной на зимние Олимпийские игры в Пекине.

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В статье: Олимпиада-2022 Олимпийские игры 2022
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