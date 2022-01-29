Еще 29 участников Олимпийских игр сдали положительные тесты на коронавирус

Еще 29 человек, прилетевших в Пекин для участия в Олимпийских играх 2022 сдали положительные тесты на коронавирус. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Из них 19 человек – члены сборных команд, еще 10 – персонал, связанный с проведением главных соревнований четырехлетия.