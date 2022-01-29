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Еще 29 участников Олимпийских игр сдали положительные тесты на коронавирус
Очень неприятные новости
фото - AP Photo
Еще 29 человек, прилетевших в Пекин для участия в Олимпийских играх 2022 сдали положительные тесты на коронавирус. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
Из них 19 человек – члены сборных команд, еще 10 – персонал, связанный с проведением главных соревнований четырехлетия.
Напомним, что ранее главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра сдал
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