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Еще 29 участников Олимпийских игр сдали положительные тесты на коронавирус

Олимпиада
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Очень неприятные новости

Еще 29 участников Олимпийских игр сдали положительные тесты на коронавирус

фото - AP Photo

UA-Футбол
Новина українською

Еще 29 человек, прилетевших в Пекин для участия в Олимпийских играх 2022 сдали положительные тесты на коронавирус. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Из них 19 человек – члены сборных команд, еще 10 – персонал, связанный с проведением главных соревнований четырехлетия.

Напомним, что ранее главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра сдал положительные тесты на коронавирус по прибытии в Пекин.

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В статье: Олимпиада-2022
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