Эстафета олимпийского огня пройдет только на закрытых объектах Пекина 2022

Эстафета передачи олимпийского огня в Пекине пройдет только на закрытых объектах предстоящих соревнований. Об этом сообщает информационное агентство Xinhuanet.

Такое решение было принято в рамках антипандемических мероприятий. Отмечается, что в церемонии примут участие около 1200 человек.

Эстафета будет проходить в течение трех дней, начиная со 2 февраля в Пекине и Чжанцзякоу в провинции Хэбэй.