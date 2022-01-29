  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Олимпиада
  4. Эстафета олимпийского огня пройдет только на закрытых объектах Пекина 2022
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эстафета олимпийского огня пройдет только на закрытых объектах Пекина 2022

Олимпиада
Обновлено
(1 голосов)

Интересные подробности

Эстафета олимпийского огня пройдет только на закрытых объектах Пекина 2022

фото - EPA-EFE

UA-Футбол
Новина українською

Эстафета передачи олимпийского огня в Пекине пройдет только на закрытых объектах предстоящих соревнований. Об этом сообщает информационное агентство Xinhuanet.

Такое решение было принято в рамках антипандемических мероприятий. Отмечается, что в церемонии примут участие около 1200 человек.

Эстафета будет проходить в течение трех дней, начиная со 2 февраля в Пекине и Чжанцзякоу в провинции Хэбэй.

Напомним, что ранее группа людей, прибывших на Олимпиаду 2022 года сдала положительные тесты на коронавирус.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олимпиада-2022
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...