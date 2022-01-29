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Эстафета олимпийского огня пройдет только на закрытых объектах Пекина 2022
Интересные подробности
фото - EPA-EFE
Эстафета передачи олимпийского огня в Пекине пройдет только на закрытых объектах предстоящих соревнований. Об этом сообщает информационное агентство Xinhuanet.
Такое решение было принято в рамках антипандемических мероприятий. Отмечается, что в церемонии примут участие около 1200 человек.
Эстафета будет проходить в течение трех дней, начиная со 2 февраля в Пекине и Чжанцзякоу в провинции Хэбэй.
Напомним, что ранее группа людей, прибывших на Олимпиаду 2022 года
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