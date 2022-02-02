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Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Олимпиада-2022. Полное расписание соревнований

Олимпиада
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UA-Футбол представляет полное расписание всех медальных событий Зимних Олимпийских игр в Пекине

Олимпиада-2022. Полное расписание соревнований

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

5 февраля, суббота (время киевское)

9:45. Лыжные гонки. Женщины. Скиатлон, 2х7,5 км

10:30. Конькобежный спорт. Женщины. 3000 м

11:00. Биатлон. Смешанная эстафета, 4x6 км

13:35. Прыжки с трамплина. Женщины. Трамплин HS-109. Финал

14:40. Фристайл. Мужчины. Могул. Финал 3

15:18. Шорт-трек. Смешанная эстафета. Финал

6 февраля, воскресенье

3:30. Сноуборд. Женщины. Слоупстайл. Финал

5:00. Горнолыжный спорт. Мужчины. Скоростной спуск

9:00. Лыжные гонки. Мужчины. Скиатлон, 2x15 км

10:30. Конькобежный спорт. Мужчины. 5000 м

14:00. Прыжки с трамплина. Мужчины. Трамплин HS-109. Финал

14:40. Фристайл. Женщины. Могул. Финал 3

15:15. Санный спорт. Мужчины. Одноместные сани. 4-я попытка

7 февраля, понедельник

6:00. Сноуборд. Мужчины. Слоупстайл. Финал

6:30. Фигурное катание. Командные соревнования. Итог

9:45. Горнолыжный спорт. Женщины. Гигантский слалом. 2-я попытка

10:30. Конькобежный спорт. Женщины. 1500 м

11:00. Биатлон. Женщины. Индивидуальная гонка, 15 км

14:41. Шорт-трек. Женщины. 500 м. Финал

14:51. Прыжки с трамплина. Командные соревнования. Финал

14:52. Шорт-трек. Мужчины. 1000 м. Финал

8 февраля, вторник

4:45. Фристайл. Женщины. Биг-эйр. Финал 3

5:00. Горнолыжный спорт. Мужчины. Супергигант

8:05. Кёрлинг. Микст. Матч за 3-е место

9:36. Сноуборд. Женщины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (за 3-е место)

9:41. Сноуборд. Женщины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал

9:43. Сноуборд. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (за 3-е место)

9:48. Сноуборд. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал

10:30. Биатлон. Мужчины. Индивидуальная гонка, 20 км

12:30. Конькобежный спорт. Мужчины. 1500 м

11:47. Лыжные гонки. Женщины. Спринт. Свободный стиль. Финал

14:00. Лыжные гонки. Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Финал

14:05. Кёрлинг. Микст. Финал

15:35. Санный спорт. Женщины. Одноместные сани. 4-я попытка

Стало известно, как будут показывать Олимпиаду 2022 в Украине

9 февраля, среда

5:45. Фристайл. Мужчины. Биг-эйр. Финал 3

7:45. Горнолыжный спорт. Женщины. Слалом. 2-я попытка

9:45. Сноуборд. Женщины. Сноуборд-кросс. Малый финал (за 3-е место)

10:50. Сноуборд. Женщины. Сноуборд-кросс. Большой финал

13:00. Лыжное двоеборье. Мужчины. HS-109 + гонка 10 км

15:13. Шорт-трек. Мужчины. 1500 м. Финал

15:35. Санный спорт. Мужчины. Двухместные сани. 2-я попытка

10 февраля, четверг

3:30. Сноуборд. Женщины. Хафпайп. Финал

3:38. Фигурное катание. Мужчины. Произвольная программа

8:15. Горнолыжный спорт. Мужчины. Суперкомбинация. Слалом

9:00. Лыжные гонки. Женщины. Классический стиль, 10 км

9:15. Сноуборд. Мужчины. Сноуборд-кросс. Малый финал (за 3-е место)

9:20. Сноуборд. Мужчины. Сноуборд-кросс. Большой финал

13:50. Фристайл. Микст. Акробатика. Финал 2

14:00. Конькобежный спорт. Женщины. 5000 м

15:30. Санный спорт. Смешанная эстафета

11 февраля, пятница

3:30. Сноуборд. Мужчины. Хафпайп. Финал

5:00. Горнолыжный спорт. Женщины. Супергигант

9:00. Лыжные гонки. Мужчины. Классический стиль, 15 км

10:00. Конькобежный спорт. Мужчины. 10 000 м

11:00. Биатлон. Женщины. Спринт, 7,5 км

14:37. Шорт-трек. Женщины. 1000 м. Финал

15:55. Скелетон. Мужчины. 4-я попытка

12 февраля, суббота

4:50. Сноуборд. Микст. Сноуборд-кросс. Малый финал (за 3-е место)

4:55. Сноуборд. Микст. Сноуборд-кросс. Большой финал

9:30. Лыжные гонки. Женщины. Эстафета смешанная, 4х5 км

10:53. Конькобежный спорт. Мужчины. 500 м

11:00. Биатлон. Мужчины. Спринт, 10 км

14:00. Прыжки с трамплина. Мужчины. Трамплин HS-140. Финал

15:55. Скелетон. Женщины. 4-я попытка

13 февраля, воскресенье

7:45. Горнолыжный спорт. Мужчины. Гигантский слалом. 2-я попытка

9:00. Лыжные гонки. Мужчины. Эстафета смешанная, 4х10 км

11:00. Биатлон. Женщины. Гонка преследования, 10 км

12:45. Биатлон. Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км

13:35. Шорт-трек. Женщины. Эстафета, 3000 м. Финал

14:09. Шорт-трек. Мужчины. 500 м. Финал

15:56. Конькобежный спорт. Женщины. 500 м

Украина объявила состав на зимние Олимпийские игры 2022

14 февраля, понедельник

3:22. Фигурное катание. Танцы на льду. Произвольный танец

4:30. Фристайл. Женщины. Слоупстайл. Финал

5:00. Бобслей. Женщины. Одиночки. 4-я попытка

14:00. Фристайл. Женщины. Акробатика. Финал 2

14:06. Прыжки с трамплина. Мужчины. Командные соревнования. Финал

15 февраля, вторник

3:30. Сноуборд. Женщины. Биг-эйр. Финал

3:30. Фристайл. Мужчины. Слоупстайл. Финал

5:00. Горнолыжный спорт. Женщины. Скоростной спуск

7:00. Сноуборд. Мужчины. Биг-эйр. Финал

10:28. Конькобежный спорт. Женщины. Командная гонка преследования. Финал A

10:47. Конькобежный спорт. Мужчины. Командная гонка преследования. Финал A

11:00. Биатлон. Мужчины. Эстафета, 4х7,5 км

13:00. Лыжное двоеборье. Мужчины. HS-140 + гонка 10 км

15:50. Бобслей. Мужчины. Двойки. 4-я попытка

16 февраля, среда

7:45. Горнолыжный спорт. Мужчины. Слалом. 2-я попытка

9:45. Биатлон. Женщины. Эстафета, 4х6 км

13:00. Лыжные гонки. Женщины. Командный спринт. Классический стиль. Финал

13:30. Лыжные гонки. Мужчины. Командный спринт. Классический стиль. Финал

13:30. Хоккей. Женщины. Матч за 3-е место

14:00. Фристайл. Мужчины. Акробатика. Финал 2

14:32. Шорт-трек. Мужчины. Эстафета, 5000 м. Финал

15:11. Шорт-трек. Женщины. 1500 м. Финал

17 февраля, четверг

6:10. Хоккей. Женщины. Финал

8:00. Горнолыжный спорт. Женщины. Суперкомбинация. Слалом

9:10. Фристайл. Женщины. Ски-кросс. Малый финал (за 3-е место)

9:20. Фристайл. Женщины. Ски-кросс. Большой финал

10:30. Конькобежный спорт. Женщины. 1000 м

12:08. Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа

13:00. Лыжное двоеборье. Мужчины. Командные соревнования. HS-140 + эстафета 4х5 км

18 февраля, пятница

3:30. Фристайл. Женщины. Ски-хафпайп. Финал

8:05. Кёрлинг. Мужчины. За 3-е место

9:55. Фристайл. Мужчины. Ски-кросс. Малый финал (за 3-е место)

10:05. Фристайл. Мужчины. Ски-кросс. Большой финал

10:30. Конькобежный спорт. Мужчины. 1000 м

11:00. Биатлон. Мужчины. Масс-старт, 15 км

19 февраля, суббота

4:30. Фристайл. Мужчины. Ски-хафпайп. Финал

6:46. Горнолыжный спорт. Командные соревнования. Большой финал

8:00. Лыжные гонки. Мужчины. Свободный стиль. Масс-старт, 50 км

8:05. Кёрлинг. Мужчины. Финал

10:30. Конькобежный спорт. Мужчины. Масс-старт. Финал

11:00. Биатлон. Женщины. Масс-старт, 12,5 км

11:00. Конькобежный спорт. Женщины. Масс-старт. Финал

13:00. Фигурное катание. Спортивные пары. Произвольная программа

14:05. Кёрлинг. Женщины. За 3-е место

15:10. Хоккей. Мужчины. Матч за 3-е место

15:30. Бобслей. Женщины. Двойки. 4-я попытка

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В статье: Олимпиада-2022 фристайл биатлон хоккей
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