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Олимпиада-2022. Полное расписание соревнований
UA-Футбол представляет полное расписание всех медальных событий Зимних Олимпийских игр в Пекине
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
5 февраля, суббота (время киевское)
9:45. Лыжные гонки. Женщины. Скиатлон, 2х7,5 км
10:30. Конькобежный спорт. Женщины. 3000 м
11:00. Биатлон. Смешанная эстафета, 4x6 км
13:35. Прыжки с трамплина. Женщины. Трамплин HS-109. Финал
14:40. Фристайл. Мужчины. Могул. Финал 3
15:18. Шорт-трек. Смешанная эстафета. Финал
6 февраля, воскресенье
3:30. Сноуборд. Женщины. Слоупстайл. Финал
5:00. Горнолыжный спорт. Мужчины. Скоростной спуск
9:00. Лыжные гонки. Мужчины. Скиатлон, 2x15 км
10:30. Конькобежный спорт. Мужчины. 5000 м
14:00. Прыжки с трамплина. Мужчины. Трамплин HS-109. Финал
14:40. Фристайл. Женщины. Могул. Финал 3
15:15. Санный спорт. Мужчины. Одноместные сани. 4-я попытка
7 февраля, понедельник
6:00. Сноуборд. Мужчины. Слоупстайл. Финал
6:30. Фигурное катание. Командные соревнования. Итог
9:45. Горнолыжный спорт. Женщины. Гигантский слалом. 2-я попытка
10:30. Конькобежный спорт. Женщины. 1500 м
11:00. Биатлон. Женщины. Индивидуальная гонка, 15 км
14:41. Шорт-трек. Женщины. 500 м. Финал
14:51. Прыжки с трамплина. Командные соревнования. Финал
14:52. Шорт-трек. Мужчины. 1000 м. Финал
8 февраля, вторник
4:45. Фристайл. Женщины. Биг-эйр. Финал 3
5:00. Горнолыжный спорт. Мужчины. Супергигант
8:05. Кёрлинг. Микст. Матч за 3-е место
9:36. Сноуборд. Женщины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (за 3-е место)
9:41. Сноуборд. Женщины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал
9:43. Сноуборд. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (за 3-е место)
9:48. Сноуборд. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал
10:30. Биатлон. Мужчины. Индивидуальная гонка, 20 км
12:30. Конькобежный спорт. Мужчины. 1500 м
11:47. Лыжные гонки. Женщины. Спринт. Свободный стиль. Финал
14:00. Лыжные гонки. Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Финал
14:05. Кёрлинг. Микст. Финал
15:35. Санный спорт. Женщины. Одноместные сани. 4-я попытка
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9 февраля, среда
5:45. Фристайл. Мужчины. Биг-эйр. Финал 3
7:45. Горнолыжный спорт. Женщины. Слалом. 2-я попытка
9:45. Сноуборд. Женщины. Сноуборд-кросс. Малый финал (за 3-е место)
10:50. Сноуборд. Женщины. Сноуборд-кросс. Большой финал
13:00. Лыжное двоеборье. Мужчины. HS-109 + гонка 10 км
15:13. Шорт-трек. Мужчины. 1500 м. Финал
15:35. Санный спорт. Мужчины. Двухместные сани. 2-я попытка
10 февраля, четверг
3:30. Сноуборд. Женщины. Хафпайп. Финал
3:38. Фигурное катание. Мужчины. Произвольная программа
8:15. Горнолыжный спорт. Мужчины. Суперкомбинация. Слалом
9:00. Лыжные гонки. Женщины. Классический стиль, 10 км
9:15. Сноуборд. Мужчины. Сноуборд-кросс. Малый финал (за 3-е место)
9:20. Сноуборд. Мужчины. Сноуборд-кросс. Большой финал
13:50. Фристайл. Микст. Акробатика. Финал 2
14:00. Конькобежный спорт. Женщины. 5000 м
15:30. Санный спорт. Смешанная эстафета
11 февраля, пятница
3:30. Сноуборд. Мужчины. Хафпайп. Финал
5:00. Горнолыжный спорт. Женщины. Супергигант
9:00. Лыжные гонки. Мужчины. Классический стиль, 15 км
10:00. Конькобежный спорт. Мужчины. 10 000 м
11:00. Биатлон. Женщины. Спринт, 7,5 км
14:37. Шорт-трек. Женщины. 1000 м. Финал
15:55. Скелетон. Мужчины. 4-я попытка
12 февраля, суббота
4:50. Сноуборд. Микст. Сноуборд-кросс. Малый финал (за 3-е место)
4:55. Сноуборд. Микст. Сноуборд-кросс. Большой финал
9:30. Лыжные гонки. Женщины. Эстафета смешанная, 4х5 км
10:53. Конькобежный спорт. Мужчины. 500 м
11:00. Биатлон. Мужчины. Спринт, 10 км
14:00. Прыжки с трамплина. Мужчины. Трамплин HS-140. Финал
15:55. Скелетон. Женщины. 4-я попытка
13 февраля, воскресенье
7:45. Горнолыжный спорт. Мужчины. Гигантский слалом. 2-я попытка
9:00. Лыжные гонки. Мужчины. Эстафета смешанная, 4х10 км
11:00. Биатлон. Женщины. Гонка преследования, 10 км
12:45. Биатлон. Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км
13:35. Шорт-трек. Женщины. Эстафета, 3000 м. Финал
14:09. Шорт-трек. Мужчины. 500 м. Финал
15:56. Конькобежный спорт. Женщины. 500 м
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14 февраля, понедельник
3:22. Фигурное катание. Танцы на льду. Произвольный танец
4:30. Фристайл. Женщины. Слоупстайл. Финал
5:00. Бобслей. Женщины. Одиночки. 4-я попытка
14:00. Фристайл. Женщины. Акробатика. Финал 2
14:06. Прыжки с трамплина. Мужчины. Командные соревнования. Финал
15 февраля, вторник
3:30. Сноуборд. Женщины. Биг-эйр. Финал
3:30. Фристайл. Мужчины. Слоупстайл. Финал
5:00. Горнолыжный спорт. Женщины. Скоростной спуск
7:00. Сноуборд. Мужчины. Биг-эйр. Финал
10:28. Конькобежный спорт. Женщины. Командная гонка преследования. Финал A
10:47. Конькобежный спорт. Мужчины. Командная гонка преследования. Финал A
11:00. Биатлон. Мужчины. Эстафета, 4х7,5 км
13:00. Лыжное двоеборье. Мужчины. HS-140 + гонка 10 км
15:50. Бобслей. Мужчины. Двойки. 4-я попытка
16 февраля, среда
7:45. Горнолыжный спорт. Мужчины. Слалом. 2-я попытка
9:45. Биатлон. Женщины. Эстафета, 4х6 км
13:00. Лыжные гонки. Женщины. Командный спринт. Классический стиль. Финал
13:30. Лыжные гонки. Мужчины. Командный спринт. Классический стиль. Финал
13:30. Хоккей. Женщины. Матч за 3-е место
14:00. Фристайл. Мужчины. Акробатика. Финал 2
14:32. Шорт-трек. Мужчины. Эстафета, 5000 м. Финал
15:11. Шорт-трек. Женщины. 1500 м. Финал
17 февраля, четверг
6:10. Хоккей. Женщины. Финал
8:00. Горнолыжный спорт. Женщины. Суперкомбинация. Слалом
9:10. Фристайл. Женщины. Ски-кросс. Малый финал (за 3-е место)
9:20. Фристайл. Женщины. Ски-кросс. Большой финал
10:30. Конькобежный спорт. Женщины. 1000 м
12:08. Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа
13:00. Лыжное двоеборье. Мужчины. Командные соревнования. HS-140 + эстафета 4х5 км
18 февраля, пятница
3:30. Фристайл. Женщины. Ски-хафпайп. Финал
8:05. Кёрлинг. Мужчины. За 3-е место
9:55. Фристайл. Мужчины. Ски-кросс. Малый финал (за 3-е место)
10:05. Фристайл. Мужчины. Ски-кросс. Большой финал
10:30. Конькобежный спорт. Мужчины. 1000 м
11:00. Биатлон. Мужчины. Масс-старт, 15 км
19 февраля, суббота
4:30. Фристайл. Мужчины. Ски-хафпайп. Финал
6:46. Горнолыжный спорт. Командные соревнования. Большой финал
8:00. Лыжные гонки. Мужчины. Свободный стиль. Масс-старт, 50 км
8:05. Кёрлинг. Мужчины. Финал
10:30. Конькобежный спорт. Мужчины. Масс-старт. Финал
11:00. Биатлон. Женщины. Масс-старт, 12,5 км
11:00. Конькобежный спорт. Женщины. Масс-старт. Финал
13:00. Фигурное катание. Спортивные пары. Произвольная программа
14:05. Кёрлинг. Женщины. За 3-е место
15:10. Хоккей. Мужчины. Матч за 3-е место
15:30. Бобслей. Женщины. Двойки. 4-я попытка
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