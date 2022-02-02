  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Олимпиада
  4. Норвегия выиграет медальный зачет Олимпиады-2022 – Gracenote
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Норвегия выиграет медальный зачет Олимпиады-2022 – Gracenote

Олимпиада
(1 голосов)

Финальная версия прогноза на Олимпийские игры в Пекине

Норвегия выиграет медальный зачет Олимпиады-2022 – Gracenote

Новина українською

Статистическая компания Gracenote опубликовала итоговый прогноз на медальный зачет Зимних Олимпийских игр, которые с 4 по 20 февраля пройдут в Пекине.

Безоговорочным триумфатором Олимпиады по мнению Gracenote станет Норвегия. Всего же с медалями столицу Китая покинут 28 стран, считают аналитики.

Что касается Украины, то Gracenote считает, что повторить успех четырехлетней давности наши спортсмены не смогут и завершат выступления на Олимпийских играх без наград.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олимпийские игры 2022
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...