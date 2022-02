Норвегия выиграет медальный зачет Олимпиады-2022 – Gracenote

Статистическая компания Gracenote опубликовала итоговый прогноз на медальный зачет Зимних Олимпийских игр, которые с 4 по 20 февраля пройдут в Пекине.

Безоговорочным триумфатором Олимпиады по мнению Gracenote станет Норвегия. Всего же с медалями столицу Китая покинут 28 стран, считают аналитики.

