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Норвегия выиграет медальный зачет Олимпиады-2022 – Gracenote
Финальная версия прогноза на Олимпийские игры в Пекине
Статистическая компания Gracenote опубликовала итоговый прогноз на медальный зачет Зимних Олимпийских игр, которые с 4 по 20 февраля пройдут в Пекине.
Безоговорочным триумфатором Олимпиады по мнению Gracenote станет Норвегия. Всего же с медалями столицу Китая покинут 28 стран, считают аналитики.
???? - The FINAL #VirtualMedalTable for #Beijing2022— Gracenote Olympic (@GracenoteGold) February 2, 2022
????????Norway to top the medal table with a record 44 medals
????????Norway to also win most #WinterOlympics gold medals ever
????????Germany and ROC in a close battle for third most medals
Much more here: https://t.co/Hp5STPYN6Q pic.twitter.com/HEPyUoU9Dj
Что касается Украины, то Gracenote считает, что повторить успех четырехлетней давности наши спортсмены не смогут и завершат выступления на Олимпийских играх без наград.
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