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Пятикратная чемпионка мира Хейди Венг опасается ехать на Олимпиаду в Пекин

Олимпиада
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Пятикратная чемпионка мира Хейди Венг опасается ехать на Олимпиаду в Пекин

Фото:olympic.kz

Новина українською

Пятикратная чемпионка мира норвежская лыжница Хейди Венг боится ехать на Олимпиаду, которая пройдет в Пекине. Об этом рассказал тренер сборной Норвегии Уле-Мортен Иверсен.

"Хейди переживает, что может благополучно пройти тесты дома, а затем вирус найдут у неё в Пекине. Всё зависит от методологии проведения тестов. Сначала он может оказаться положительным, а через пару часов — отрицательным. Все отправляющиеся на Олимпиаду сталкиваются с такой неопределённостью. Хейди не поедет на Олимпиаду, если будет риск вновь попасть на карантин", — приводит слова Иверсена VG.

Олимпийские игры стартуют 4 февраля.

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В статье: Хайди Венг
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