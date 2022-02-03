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Фаворит Олимпиады в прыжках на лыжах с трамплина не приедет в Пекин из-за коронавируса

Олимпиада
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Потеря для Игр

Фаворит Олимпиады в прыжках на лыжах с трамплина не приедет в Пекин из-за коронавируса

фото - ad.nl

Новина українською

Сара Марита Крамер, которая считалась главным претендентом на золото Олимпийских игр в прыжках на лыжах с трамплина, перед вылетом в Пекин сдала положительный тест на коронавирус.

Для 20-летней спортсменки из Австрии Олимпиада в Китае должна была стать дебютной в карьере.

«Никаких слов, никаких эмоций, просто пустота. Неужели мир так несправедлив? На протяжении последних лет я готовилась к Олимпиаде. Теперь кажется, что моим мечтам наступил конец за один день», - написала Крамер в Instagram.

Сара Марита Крамер на Олимпиаде должна была выступить в статусе лидера мирового рейтинга. В текущем сезоне она выиграла 6 из 11 стартов.

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В статье: Олимпиада-2022 прыжки с трамплина
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