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Фаворит Олимпиады в прыжках на лыжах с трамплина не приедет в Пекин из-за коронавируса
Потеря для Игр
фото - ad.nl
Сара Марита Крамер, которая считалась главным претендентом на золото Олимпийских игр в прыжках на лыжах с трамплина, перед вылетом в Пекин сдала положительный тест на коронавирус.
Для 20-летней спортсменки из Австрии Олимпиада в Китае должна была стать дебютной в карьере.
«Никаких слов, никаких эмоций, просто пустота. Неужели мир так несправедлив? На протяжении последних лет я готовилась к Олимпиаде. Теперь кажется, что моим мечтам наступил конец за один день», - написала Крамер в Instagram.
Сара Марита Крамер на Олимпиаде должна была выступить в статусе лидера мирового рейтинга. В текущем сезоне она выиграла 6 из 11 стартов.
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