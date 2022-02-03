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Украинский фигурист перед Олимпиадой заразился коронавирусом

Олимпиада
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COVID-19 продолжает атаковать украинскую делегацию в Пекине

Украинский фигурист перед Олимпиадой заразился коронавирусом

фото - РИА Новости

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Национальный олимпийский комитет Украины сообщил, что член национальной команды по фигурному катанию Иван Шмуратко сдал положительный тест на коронавирус и не сможет выступить в командных соревнованиях в рамках Олимпийских игр.

«Сейчас чувствую опустошение, к сожалению, коронавирус вмешался в мои Олимпийские планы. Очень хотел помочь нашей команде и прочувствовать эту необычную атмосферу соревнований.

Я желаю здоровья и успеха своим друзьям и партнерам по команде, буду держать за них все, что можно держать, пока еще дистанционно, и жду своего возвращения на Олимпийский лед как можно скорее», - отметил Шмуратко.

Фигурист сможет выступить в индивидуальном турнире, если до 8 февраля сдаст два негативных теста на COVID-19.

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В статье: Олимпиада-2022 фигурное катание коронавирус
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