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Украинский фигурист перед Олимпиадой заразился коронавирусом
COVID-19 продолжает атаковать украинскую делегацию в Пекине
фото - РИА Новости
Национальный олимпийский комитет Украины сообщил, что член национальной команды по фигурному катанию Иван Шмуратко сдал положительный тест на коронавирус и не сможет выступить в командных соревнованиях в рамках Олимпийских игр.
«Сейчас чувствую опустошение, к сожалению, коронавирус вмешался в мои Олимпийские планы. Очень хотел помочь нашей команде и прочувствовать эту необычную атмосферу соревнований.
Я желаю здоровья и успеха своим друзьям и партнерам по команде, буду держать за них все, что можно держать, пока еще дистанционно, и жду своего возвращения на Олимпийский лед как можно скорее», - отметил Шмуратко.
Фигурист сможет выступить в индивидуальном турнире, если до 8 февраля сдаст два негативных теста на COVID-19.
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