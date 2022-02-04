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Олимпиада-2022. Украина идет девятой в командном турнире по фигурному катанию

Олимпиада
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Первая порция результатов из Пекина

Олимпиада-2022. Украина идет девятой в командном турнире по фигурному катанию

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

На Олимпийских играх завершилась первая часть командных соревнований среди фигуристов – сегодня в Пекине свои программы показали мужчины, а также пары в танцах на льду и в короткой программе.

София Голиченко и Артем Даренский за короткую программу получили 53,65 балла и заняли девятое место.

Александра Назарова и Максим Никитин стали девятым в ритм-танце (64,08 балла).

Иван Шмуратко из-за положительного теста на COVID-19 на лед не вышел.

После первого дня соревнований Украина с четырьмя баллами опережает только Германию. Впереди США (28), ОКР (26) и Китай (21).

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В статье: Олимпиада-2022 фигурное катание
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