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Абраменко и Назарова пронесли флаг Украины на церемонии открытия Олимпиады. ФОТО
Игры в Пекине официально стартовали!
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская делегация приняла участия в церемонии открытия Зимних Олимпийских игр.
Знаменосцами Украины стали Александр Абраменко (фристайл) и Александра Назарова (фигурное катание).
фото - Getty Images
На Олимпиаде-2022 в Пекине под флагом Украины выступят 45 спортсменов в 12 дисциплинах.
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