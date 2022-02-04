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Абраменко и Назарова пронесли флаг Украины на церемонии открытия Олимпиады. ФОТО

Олимпиада
(2 голосов)

Игры в Пекине официально стартовали!

Абраменко и Назарова пронесли флаг Украины на церемонии открытия Олимпиады. ФОТО

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская делегация приняла участия в церемонии открытия Зимних Олимпийских игр.

Знаменосцами Украины стали Александр Абраменко (фристайл) и Александра Назарова (фигурное катание).

Абраменко и Назарова пронесли флаг Украины на церемонии открытия Олимпиады. ФОТО - изображение 1
Абраменко и Назарова пронесли флаг Украины на церемонии открытия Олимпиады. ФОТО - изображение 2
Абраменко и Назарова пронесли флаг Украины на церемонии открытия Олимпиады. ФОТО - изображение 3

фото - Getty Images

На Олимпиаде-2022 в Пекине под флагом Украины выступят 45 спортсменов в 12 дисциплинах.

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В статье: Олимпиада-2022
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