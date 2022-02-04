  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Олимпиада
  4. "Это катастрофа!". Открытие Олимпиады-2022, шансы на медали и что вообще нужно знать об ОИ?
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Это катастрофа!". Открытие Олимпиады-2022, шансы на медали и что вообще нужно знать об ОИ?

Олимпиада
(1 голосов)

Олимпиада стартовала!

"Это катастрофа!". Открытие Олимпиады-2022, шансы на медали и что вообще нужно знать об ОИ?

UA-Футбол
Новина українською

Официально: Зимняя Олимпиада-2022 в Пекине началась! Что нужно о ней знать: светят ли нам медали (слово Вадиму Гутцайту), кто из наших сборников заболел коронавирусом и главная информация о соревнованиях. Все это в новой рубрике: дневники Олимпиады-2022.

00:00 Привет! Новостно-праздничный скетч
00:54 Открытие Зимних Олимпийских игр-2022
03:07 Гутцайт о медалях на Олимпиаде-2022
03:59 Коронавирус в сборной Украины. Кто вне соревнований?
05:14 Количество участников, стадионы, где смотреть Олимпиаду-2022. Что нужно знать?
07:47 Аудиотрансляции и новости Олимпиады-2022 здесь!

Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...