Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Это катастрофа!". Открытие Олимпиады-2022, шансы на медали и что вообще нужно знать об ОИ?
Олимпиада стартовала!
Официально: Зимняя Олимпиада-2022 в Пекине началась! Что нужно о ней знать: светят ли нам медали (слово Вадиму Гутцайту), кто из наших сборников заболел коронавирусом и главная информация о соревнованиях. Все это в новой рубрике: дневники Олимпиады-2022.
00:00 Привет! Новостно-праздничный скетч
00:54 Открытие Зимних Олимпийских игр-2022
03:07 Гутцайт о медалях на Олимпиаде-2022
03:59 Коронавирус в сборной Украины. Кто вне соревнований?
05:14 Количество участников, стадионы, где смотреть Олимпиаду-2022. Что нужно знать?
07:47 Аудиотрансляции и новости Олимпиады-2022 здесь!
Популярное сейчас
- Украина - Россия: когда и где смотреть онлайн полуфинал Евро-2022 по футзалу
- Ярославский: Я один боялся ехать к такой боевой компании, поэтому пригласил с собой Гвоздика
- Салаху даже не пришлось бить. ВИДЕО, как Египет победил Камерун в серии пенальти
- Фаворит Олимпиады в прыжках на лыжах с трамплина не приедет в Пекин из-за коронавируса
- Ярославский Саша – за здоровый образ жизни. Президент Металлиста на камеру окунулся в ледяную воду
- Невероятная жена Артема Кравца красиво отдыхает с мужем в Париже. ФОТО