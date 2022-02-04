"Это катастрофа!". Открытие Олимпиады-2022, шансы на медали и что вообще нужно знать об ОИ?

Официально: Зимняя Олимпиада-2022 в Пекине началась! Что нужно о ней знать: светят ли нам медали (слово Вадиму Гутцайту), кто из наших сборников заболел коронавирусом и главная информация о соревнованиях. Все это в новой рубрике: дневники Олимпиады-2022.

00:00 Привет! Новостно-праздничный скетч

00:54 Открытие Зимних Олимпийских игр-2022

03:07 Гутцайт о медалях на Олимпиаде-2022

03:59 Коронавирус в сборной Украины. Кто вне соревнований?

05:14 Количество участников, стадионы, где смотреть Олимпиаду-2022. Что нужно знать?

07:47 Аудиотрансляции и новости Олимпиады-2022 здесь!