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Велепец: У меня почти полная команда выпала

Олимпиада
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Тренер высказался о потерях в команде

Велепец: У меня почти полная команда выпала

https://www.biathlon.com.ua

Новина українською

Тренер Урош Велепец рассказал о проблемах, которые возникли при подготовке к Олимпиаде из-за коронавируса.

"У меня почти полная команда выпала. И Игорь Ященко, и Иван Билосюк, выбирающий смазку и тестирующий лыжи. Михаил Гуменяк – тоже, массажист-физиотерапевт отпал, мы уже без массажа пару дней. Думаю, что не только у нас с этим проблемы – у многих команд, у олимпийских чемпионов тоже. Потому нам нужно не жаловаться, а остаться здоровыми и все".

"Стадион, я думаю, правильно стоит. Если бы хотели убрать ветер, его накрыли бы крышей. Потому что это спорт на природе. Условия точно не будут равными, но все равно это Олимпиада, где не нужно думать об условиях, холоде или ветре".

"Просто нужно готовиться и показать свой максимальный результат. Надо учитывать ветер, поскольку он ежедневно меняет сторону, есть порывы", - сказал Велепец.

Напомним, что 5 февраля стартует смешанная эстафета.

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В статье: Урош Велепец
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Источник:
Суспильне

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