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На Олимпиаде 2022 еще 45 положительных тестов на коронавирус

Олимпиада
(1 голосов)

Динамика не положительна

На Олимпиаде 2022 еще 45 положительных тестов на коронавирус

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

На Олимпийских играх в Пекине выявлено 45 новых случаев коронавируса за последние сутки.

25 из них сдали спортсмены и другие члены сборных, 20 – лица, связанные с проведением Олимпиады.

Всего с 23 января по сегодняшний день на Играх сдали 353 положительных теста на коронавирус, 136 из них – спортсмены и официальные лица.

Напомним, что Олимпийские игры стартовали 4 февраля и продлятся до 20 февраля.

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В статье: Олимпиада-2022
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Комментарии (1)
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5ata4ok (Харьков)
05.02.2022 в 10:10
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