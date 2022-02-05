На Олимпиаде 2022 еще 45 положительных тестов на коронавирус

На Олимпийских играх в Пекине выявлено 45 новых случаев коронавируса за последние сутки.

25 из них сдали спортсмены и другие члены сборных, 20 – лица, связанные с проведением Олимпиады.

Всего с 23 января по сегодняшний день на Играх сдали 353 положительных теста на коронавирус, 136 из них – спортсмены и официальные лица.

Напомним, что Олимпийские игры стартовали 4 февраля и продлятся до 20 февраля.