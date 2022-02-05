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Олимпиада 2022. Украинец Мартусяк отобрался в финал прыжков с трамплина
Пожелаем удачи и медалей
фото - AP Photo
Украинский лыжник Евгений Мартусяк отобрался в финал прыжков с трамплина на Олимпийских играх 2022 в Пекине.
Наш спортсмен продемонстрировал результат 73 метра (49,8 балла), что позволило ему занять 48 место в общем зачете. Победу в квалификации одержал норвежец Мариус Линдвик (100,5 метров, 116,7 балла).
Еще один представитель Украины Антон Корчук в финал отобраться не смог – 67,5 метра (38,0 баллов).
Напомним, что Олимпиада 2022 началась 4 февраля и продлится до 20 февраля.
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