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Олимпиада 2022. Украинец Мартусяк отобрался в финал прыжков с трамплина

Олимпиада
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Пожелаем удачи и медалей

Олимпиада 2022. Украинец Мартусяк отобрался в финал прыжков с трамплина

фото - AP Photo

UA-Футбол
Новина українською

Украинский лыжник Евгений Мартусяк отобрался в финал прыжков с трамплина на Олимпийских играх 2022 в Пекине.

Наш спортсмен продемонстрировал результат 73 метра (49,8 балла), что позволило ему занять 48 место в общем зачете. Победу в квалификации одержал норвежец Мариус Линдвик (100,5 метров, 116,7 балла).

Еще один представитель Украины Антон Корчук в финал отобраться не смог – 67,5 метра (38,0 баллов).

Напомним, что Олимпиада 2022 началась 4 февраля и продлится до 20 февраля.

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В статье: Олимпиада-2022
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