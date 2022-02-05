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Олимпиада 2022. Скиатлон. Марина Анцибор – лучшая среди украинских лыжниц на финише
Результат не самый оптимистичный
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 5 февраля, на Олимпийских играх в Пекине прошла гонка по женскому скиатлону.
Победу одержала норвежка Тереза Йохауг, серебро у представительницы ОКР Наталии Непряевой, а замкнула ТОП 3 Тереза Штадлобер из Австрии.
Что касается украинок, то лучшей среди наших стала Марина Анцибор, которая финишировала 56-й.
Олимпиада 2022, Лыжные гонки
Женщины
Скиатлон, 7,5 км. + 7,5 км.
1. Тереза Йохауг (Норвегия)
2. Наталья Непряева (ОКР) – +30.2
3. Тереза Штадлобер (Австрия) – +30.5
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56. Марина Анцибор (Украина) – +8.40,3.
60. Виктория Олех (Украина) – +10.42,0.
62. Юлия Кроль (Украина) – +12.50,7.
Дарья Рублева – DNF
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