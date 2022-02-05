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Олимпиада 2022. Скиатлон. Марина Анцибор – лучшая среди украинских лыжниц на финише

Олимпиада
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Результат не самый оптимистичный

Олимпиада 2022. Скиатлон. Марина Анцибор – лучшая среди украинских лыжниц на финише

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 5 февраля, на Олимпийских играх в Пекине прошла гонка по женскому скиатлону.

Победу одержала норвежка Тереза ​​Йохауг, серебро у представительницы ОКР Наталии Непряевой, а замкнула ТОП 3 Тереза ​​Штадлобер из Австрии.

Что касается украинок, то лучшей среди наших стала Марина Анцибор, которая финишировала 56-й.

Олимпиада 2022, Лыжные гонки

Женщины

Скиатлон, 7,5 км. + 7,5 км.

1. Тереза ​​Йохауг (Норвегия)

2. Наталья Непряева (ОКР) – +30.2

3. Тереза ​​Штадлобер (Австрия) – +30.5

.

.

.

56. Марина Анцибор (Украина) – +8.40,3.

60. Виктория Олех (Украина) – +10.42,0.

62. Юлия Кроль (Украина) – +12.50,7.

Дарья Рублева – DNF

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В статье: Олимпиада-2022
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