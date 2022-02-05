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Олимпиада 2022. Швед Вальберг выиграл золото в могуле
Отличный результат
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 5 февраля на Олимпийских играх 2022 в Пекине состоялся финал мужского могуля. Победу одержал представитель Швеции Вальтер Вальберг, в двух из трех попыток показавший лучший результат.
Олимпиада 2022, Пекин, Китай
Фристайл, Могул
Мужчины
Попытка 1
1. Майкл Кингсбери (Канада) – 81,78
2. Косское Сугимото (Япония) – 79,01
3. Даичи Хара (Япония) – 78,59
Попытка 2
1. Вальтер Валльберг (Швеция) – 80,33
2. Микаэл Кингсбери (Канада) – 79,59
3. Икума Хиросима (Япония) – 79,59
Попытка 3
1. Вальтер Валльберг (Швеция) – 83,23
2. Микаэл Кингсбери (Канада) – 82,18
3. Икума Хиросима (Япония) – 81,48
Напомним, ранее Украина
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