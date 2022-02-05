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Олимпиада 2022. Швед Вальберг выиграл золото в могуле

Олимпиада
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Олимпиада 2022. Швед Вальберг выиграл золото в могуле

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Сегодня, 5 февраля на Олимпийских играх 2022 в Пекине состоялся финал мужского могуля. Победу одержал представитель Швеции Вальтер Вальберг, в двух из трех попыток показавший лучший результат.

Олимпиада 2022, Пекин, Китай

Фристайл, Могул

Мужчины

Попытка 1

1. Майкл Кингсбери (Канада) – 81,78

2. Косское Сугимото (Япония) – 79,01

3. Даичи Хара (Япония) – 78,59

Попытка 2

1. Вальтер Валльберг (Швеция) – 80,33

2. Микаэл Кингсбери (Канада) – 79,59

3. Икума Хиросима (Япония) – 79,59

Попытка 3

1. Вальтер Валльберг (Швеция) – 83,23

2. Микаэл Кингсбери (Канада) – 82,18

3. Икума Хиросима (Япония) – 81,48

Напомним, ранее Украина провалила стартовую биатлонную гонку Олимпиады.

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В статье: Олимпиада-2022
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