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Олимпиада 2022. Схауден из Нидерландов победила, установив олимпийский рекорд в конькобежном спорте

Олимпиада
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Рекорд продержался 20 лет

Олимпиада 2022. Схауден из Нидерландов победила, установив олимпийский рекорд в конькобежном спорте

Фото: RTL Niuews

UA-Футбол
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Нидерландская конькобежка Ирен Схаутен победила на дистанции 3000 метров, установив новый олимпийский рекорд. Её время – 3:56,93. Предыдущий рекорд принадлежал немке Клаудии Пехштайн – 3:57,70, установленный на Олимпиаде в Солт-Лэйк-Сити в 2002 году.

Второе место заняла Франческа Лоллобриджида из Италии, третье – Изабель Вайдеманн из Канады.

У Ирен Схаутен уже есть одна олимпийская медаль – бронза масс-старта в Пхенчхане в 2018 году.

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В статье: конькобежный спорт Олимпиада
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