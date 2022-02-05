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Олимпиада 2022. Схауден из Нидерландов победила, установив олимпийский рекорд в конькобежном спорте
Рекорд продержался 20 лет
Фото: RTL Niuews
Нидерландская конькобежка Ирен Схаутен победила на дистанции 3000 метров, установив новый олимпийский рекорд. Её время – 3:56,93. Предыдущий рекорд принадлежал немке Клаудии Пехштайн – 3:57,70, установленный на Олимпиаде в Солт-Лэйк-Сити в 2002 году.
Второе место заняла Франческа Лоллобриджида из Италии, третье – Изабель Вайдеманн из Канады.
У Ирен Схаутен уже есть одна олимпийская медаль – бронза масс-старта в Пхенчхане в 2018 году.
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