Олимпиада 2022. США победили Россию в женском хоккее. Канада забила Финляндии 11 шайб

Завершились 4 женских хоккейных матча группового этапа на Олимпиаде в Пекине.

В группе А Канада обыграла Финляндию со счетом 11:1. США обыграли команду из России со счетом 5:0. Команды-победители возглавляют группу с 6 очками каждая. На третьем месте ОКР с 3, дальше Финляндия и Швейцария с 0 очков.

В группе Б Дания проиграла Японии со счетом 2:6, а Чехия обыграла Швецию 3:1. Японки занимают первое место, чешки второе, у обоих команд по 6 очков.Третья команда из Китая с 3 пунктами. Далее идут женские сборные Швеции и Дании, у обеих по 0 поинтов.