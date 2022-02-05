Дайджест ОИ: первый шанс на медали, первые олимпийские чемпионы, первый провал, первые рекорды

Второй день Олимпиады-2022 и старт розыгрыша медалей! Как выступили украинцы в смешанной эстафете в биатлоне и почему провал? Какие шансы дальше? Первая олимпийская медаль и первый рекорд в Пекине! Главные новости Зимних Олимпийских игр-2022 в нашем видео!

00:00 Всем привет!

01:04 Старт украинцев в биатлоне

04:59 Кто первый олимпийский чемпион 2022 года? Наш провал.

08:43 Рекорд Олимпиады!

10:08 Как украинцы из саней вылетали?

10:42 Подпишись!