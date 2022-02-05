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Дайджест ОИ: первый шанс на медали, первые олимпийские чемпионы, первый провал, первые рекорды

Олимпиада
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Следим вместо вас за Олимпийскими играми

Дайджест ОИ: первый шанс на медали, первые олимпийские чемпионы, первый провал, первые рекорды

UA-Футбол
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Второй день Олимпиады-2022 и старт розыгрыша медалей! Как выступили украинцы в смешанной эстафете в биатлоне и почему провал? Какие шансы дальше? Первая олимпийская медаль и первый рекорд в Пекине! Главные новости Зимних Олимпийских игр-2022 в нашем видео!

00:00 Всем привет!
01:04 Старт украинцев в биатлоне
04:59 Кто первый олимпийский чемпион 2022 года? Наш провал.
08:43 Рекорд Олимпиады!
10:08 Как украинцы из саней вылетали?
10:42 Подпишись!

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