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Олимпиада 2022. Украинская фигуристка Шаботова – в ТОП 10 короткой программы
Отличный результат
Украинская фигуристка Анастасия Шаботова заняла 7-е место в короткой программе командных соревнований на Олимпийских играх 2022 в Пекине.
16-летняя спортсменка принесла в актив национальной команды 4 балла.
В общем, ТОП 10 короткой программы выглядят следующим образом:
1. Камила Валиева (ОКР) – 90,18 (10)
2. Вакаба Хигучи (Япония) – 74,73 (9)
3. Моделин Скиза (Канада) – 69,60 (8)
4. Анастасия Губанова (Грузия) – 67,56 (7)
5. Карен Чен (США) – 65,20 (6)
6. Николь Шотт (Германия) – 62,66 (5)
7. Анастасия Шаботова (Украина) – 62,49 (4)
8. Елишка Бржезинова (Чехия) – 61,05 (3)
9. Лара Наки Гутманн (Италия) – 58,52 (2)
10. И Чжу (Китай) – 47,03 (1)
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