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Олимпиада 2022. Украинская фигуристка Шаботова – в ТОП 10 короткой программы

Олимпиада
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Олимпиада 2022. Украинская фигуристка Шаботова – в ТОП 10 короткой программы

UA-Футбол
Новина українською

Украинская фигуристка Анастасия Шаботова заняла 7-е место в короткой программе командных соревнований на Олимпийских играх 2022 в Пекине.

16-летняя спортсменка принесла в актив национальной команды 4 балла.

В общем, ТОП 10 короткой программы выглядят следующим образом:

1. Камила Валиева (ОКР) – 90,18 (10)

2. Вакаба Хигучи (Япония) – 74,73 (9)

3. Моделин Скиза (Канада) – 69,60 (8)

4. Анастасия Губанова (Грузия) – 67,56 (7)

5. Карен Чен (США) – 65,20 (6)

6. Николь Шотт (Германия) – 62,66 (5)

7. Анастасия Шаботова (Украина) – 62,49 (4)

8. Елишка Бржезинова (Чехия) – 61,05 (3)

9. Лара Наки Гутманн (Италия) – 58,52 (2)

10. И Чжу (Китай) – 47,03 (1)

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В статье: Олимпиада-2022 Анастасия Шаботова
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