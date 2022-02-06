  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Олимпиада
  4. Олимпиада 2022. Украинские фигуристы досрочно завершили выступление в командных соревнованиях
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Олимпиада 2022. Украинские фигуристы досрочно завершили выступление в командных соревнованиях

Олимпиада
Обновлено
(1 голосов)

Обидно

Олимпиада 2022. Украинские фигуристы досрочно завершили выступление в командных соревнованиях

Facebook

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины по фигурному катанию досрочно завершила выступления в командных соревнованиях на Олимпийских играх 2022.

Если в одиночном разряде Анастасия Шаботова показала неплохой результат (7 место), то пары Голинченко / Даренский (короткая программа) и Никитин / Назарова (ритм-танец) заняли невысокое 9 место.

Одиночное мужское выступление Украина так и не дождалась, потому что наш спортсмен Иван Шмуратко сдал положительный тест на коронавирус и не смог представить наше государство.

ТОП 5 сборных продолжают выступления на главных соревнованиях четырехлетия:

1. ОКР – 45 очков

2. США – 42

3. Япония – 39

4. Канада – 30

5. Китай – 29

.

.

10. Украина – 8

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олимпиада-2022
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...