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Олимпиада 2022. Украинские фигуристы досрочно завершили выступление в командных соревнованиях
Обидно
Сборная Украины по фигурному катанию досрочно завершила выступления в командных соревнованиях на Олимпийских играх 2022.
Если в одиночном разряде Анастасия Шаботова показала неплохой результат (7 место), то пары Голинченко / Даренский (короткая программа) и Никитин / Назарова (ритм-танец) заняли невысокое 9 место.
Одиночное мужское выступление Украина так и не дождалась, потому что наш спортсмен Иван Шмуратко сдал положительный тест на коронавирус и не смог представить наше государство.
ТОП 5 сборных продолжают выступления на главных соревнованиях четырехлетия:
1. ОКР – 45 очков
2. США – 42
3. Япония – 39
4. Канада – 30
5. Китай – 29
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10. Украина – 8
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