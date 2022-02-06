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Олимпиада 2022. Украинцы Перехода и Красовский не финишировали в скиатлоне
Что оно как, когда вот так
Фото: eurosport.ru/
Украинские лыжники Руслан Перехода и Алексей Красовский не финишировали в скиатлоне. Наши спортсмены оказались круговыми и были сняты с дистанции.
Олимпиада 2022
Лыжные гонки
Мужчины
Скиатлон, 15 км + 15 км
1. Александр Большунов (ОКР)
2. Денис Спицов (ОКР) (+1.11,0)
3. Ииво Нисканен (Финляндия) (+2.00,2)
Руслан Перехода (Украина) – не финишировал
Алексей Красовский (Украина) – не финишировал
Напомним, что ранее украинская фигуристка Шаботова
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