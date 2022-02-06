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Олимпиада 2022. Украинцы Перехода и Красовский не финишировали в скиатлоне

Олимпиада
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Что оно как, когда вот так

Олимпиада 2022. Украинцы Перехода и Красовский не финишировали в скиатлоне

Фото: eurosport.ru/

UA-Футбол
Новина українською

Украинские лыжники Руслан Перехода и Алексей Красовский не финишировали в скиатлоне. Наши спортсмены оказались круговыми и были сняты с дистанции.

Олимпиада 2022

Лыжные гонки

Мужчины

Скиатлон, 15 км + 15 км

1. Александр Большунов (ОКР)

2. Денис Спицов (ОКР) (+1.11,0)

3. Ииво Нисканен (Финляндия) (+2.00,2)

Руслан Перехода (Украина) – не финишировал

Алексей Красовский (Украина) – не финишировал

Напомним, что ранее украинская фигуристка Шаботова показала 7-й результат в короткой программе.

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В статье: Олимпиада-2022
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