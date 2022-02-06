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Олимпиада 2022. Шведский конькобежец побеждает с новым олимпийским рекордом

Олимпиада
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Поздравляем с отличным результатом

Олимпиада 2022. Шведский конькобежец побеждает с новым олимпийским рекордом

CARINA JOHANSEN

UA-Футбол
Новина українською

Шведский конькобежец Нильс ван дер Пул победил на Олимпиаде 2022 на дистанции 5000 метров. Он установил новый олимпийский рекорд – 6.08,84.

Отметим, что предыдущий рекорд принадлежал представителю Нидерландов Свену Крамеру (Пхенчхан 2018, 6.09,76).

Нильсу ван дер Пулу также принадлежит мировой рекорд 6.01,56 (3 декабря 2021 года, Солт-Лейк-Сити).

Олимпиада-2022

Конькобежный спорт

5000 м

1. Нильс ван дер Пул (Швеция) – 6.08,84

2. Патрик Рест (Нидерланды) – +0,47

3. Хальгейр Энгебротен (Норвегия) – +1,04

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В статье: Олимпиада-2022
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