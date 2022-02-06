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Олимпиада 2022. Мандзий и Дудкач не вышли в финал в санном спорте
Удачи на следующей Олимпиаде
НОК
Украинские представители санного спорта Антон Дудкач и Андрей Мандзий не вышли в индивидуальный финал Олимпийских игр 2022.
Наши спортсмены показали результаты вне ТОП-20, что не позволило им пробиться в число претендентов на медали.
Украинцы будут также представлены в командных выступлениях.
Олимпиада-2022, Санный спорт
3-й заезд
1. Йоханнес Людвиг (Германия)
2. Вольфганг Киндл (Австрия) (+0,113)
3. Доминик Фишналлер (Италия) (+0,722)
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22. Антон Дукач (Украина) (+4,463)
27. Андрей Мандзий (Украина) (+6,590)
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