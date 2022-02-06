Олимпиада 2022. Мандзий и Дудкач не вышли в финал в санном спорте

Украинские представители санного спорта Антон Дудкач и Андрей Мандзий не вышли в индивидуальный финал Олимпийских игр 2022.

Наши спортсмены показали результаты вне ТОП-20, что не позволило им пробиться в число претендентов на медали.

Украинцы будут также представлены в командных выступлениях.

Олимпиада-2022, Санный спорт

3-й заезд

1. Йоханнес Людвиг (Германия)

2. Вольфганг Киндл (Австрия) (+0,113)

3. Доминик Фишналлер (Италия) (+0,722)

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22. Антон Дукач (Украина) (+4,463)

27. Андрей Мандзий (Украина) (+6,590)