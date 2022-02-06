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Дайджест ОИ: "Это ж*па", фигуристов недооценили, россияне разрушают Олимпиаду-2022
Все, что вы могли упустить за очередной день Олимпиады
Новости Олимпиады-2022 в Пекине! Мы снова без медалей, вылетели из некоторых видов, но не все потеряно! Что произошло за ночь, за утро и день с украинцами (и не только) на Олимпийских играх? Эксклюзивные кадры из Пекина: в каких условиях работают журналисты?
00:00 Олимпийский привет!
01:36 Почему нас недооценили в фигурном катании?
05:21 Лыжные соревнования: трамплин и гонка
09:24 В каких условиях работают журналисты на Олимпиаде в Китае?
11:24 Это ж*па! Лучший и искренний комментарий
11:54 ОКР разрушают ОИ-2022
12:22 Что смотреть 7 февраля на Олимпиаде-2022?
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