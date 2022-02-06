Дайджест ОИ: "Это ж*па", фигуристов недооценили, россияне разрушают Олимпиаду-2022

Новости Олимпиады-2022 в Пекине! Мы снова без медалей, вылетели из некоторых видов, но не все потеряно! Что произошло за ночь, за утро и день с украинцами (и не только) на Олимпийских играх? Эксклюзивные кадры из Пекина: в каких условиях работают журналисты?

00:00 Олимпийский привет!

01:36 Почему нас недооценили в фигурном катании?

05:21 Лыжные соревнования: трамплин и гонка

09:24 В каких условиях работают журналисты на Олимпиаде в Китае?

11:24 Это ж*па! Лучший и искренний комментарий

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