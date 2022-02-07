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Олимпиада 2022. Расписание соревнований на 7 февраля
Украинцы и украинки поборются за медали в нескольких видах спорта
Фото: New York Post
7 февраля, на зимней Олимпиаде в Пекине будет разыграно 9 комплектов медалей. Украинцы будут учувствовать в соревнованиях по биатлону, горным лыжам, гигантскому слалому, двоеборью, скелетону и санному спорту. Все события указаны по киевскому времени:
03:30. Горнолыжный спорт. Женщины. Гигантский слалом. 1-й заезд (Анастасия Шепеленко)
05:35. Фигурное катание. Командные соревнования – розыгрыш медалей
06:00. Горнолыжный спорт. Мужчины. Скоростной спуск (Иван Ковбаснюк) – розыгрыш медалей
06:25. Скелетон. Мужчины. Тренировка. 1-й и 2-й раунды (Владислав Гераскевич)
06:55. Сноуборд. Мужчины. Сноуборд-слоупстайл – розыгрыш медалей
08:30. Горнолыжный спорт. Женщины. Гигантский слалом. 2-й заезд (Анастасия Шепеленко) – розыгрыш медалей
08:30. Лыжное двоеборье. Нормальный трамплин / 10км. 2-я тренировка (Дмитрий Мазурчук)
10:00. Санный спорт. Двойки. 3-й тренировочный заезд (Игорь Стахив / Андрей Лисецкий)
10:30. Конькобежный спорт. Женщины, 1500 м – розыгрыш медалей
11:00. Биатлон. Женщины. Индивидуальная гонка, 15 км (Валентина Семеренко, Ирина Петренко, Юлия Джима) – розыгрыш медалей
11:20. Санный спорт. Двойки. 4-й тренировочный заезд (Игорь Стахив / Андрей Лисецкий)
13:50. Санный спорт. Женщины. 1-й заезд (Юлианна Туницкая, Елена Стецкив)
14:45. Шорт-трек. Женщины. 500 м – розыгрыш медалей
14:50. Прыжки с трамплина. Смешанные команды – розыгрыш медалей
14:55. Шорт-трек. Мужчины. 1000 м – розыгрыш медалей
15:30. Санный спорт. Женщины. 2-й заезд (Юлианна Туницкая, Елена Стецкив)
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