Олимпиада 2022. Расписание соревнований на 7 февраля

7 февраля, на зимней Олимпиаде в Пекине будет разыграно 9 комплектов медалей. Украинцы будут учувствовать в соревнованиях по биатлону, горным лыжам, гигантскому слалому, двоеборью, скелетону и санному спорту. Все события указаны по киевскому времени:

03:30. Горнолыжный спорт. Женщины. Гигантский слалом. 1-й заезд (Анастасия Шепеленко)

05:35. Фигурное катание. Командные соревнования – розыгрыш медалей

06:00. Горнолыжный спорт. Мужчины. Скоростной спуск (Иван Ковбаснюк) – розыгрыш медалей

06:25. Скелетон. Мужчины. Тренировка. 1-й и 2-й раунды (Владислав Гераскевич)

06:55. Сноуборд. Мужчины. Сноуборд-слоупстайл – розыгрыш медалей

08:30. Горнолыжный спорт. Женщины. Гигантский слалом. 2-й заезд (Анастасия Шепеленко) – розыгрыш медалей

08:30. Лыжное двоеборье. Нормальный трамплин / 10км. 2-я тренировка (Дмитрий Мазурчук)

10:00. Санный спорт. Двойки. 3-й тренировочный заезд (Игорь Стахив / Андрей Лисецкий)

10:30. Конькобежный спорт. Женщины, 1500 м – розыгрыш медалей

11:00. Биатлон. Женщины. Индивидуальная гонка, 15 км (Валентина Семеренко, Ирина Петренко, Юлия Джима) – розыгрыш медалей

11:20. Санный спорт. Двойки. 4-й тренировочный заезд (Игорь Стахив / Андрей Лисецкий)

13:50. Санный спорт. Женщины. 1-й заезд (Юлианна Туницкая, Елена Стецкив)

14:45. Шорт-трек. Женщины. 500 м – розыгрыш медалей

14:50. Прыжки с трамплина. Смешанные команды – розыгрыш медалей

14:55. Шорт-трек. Мужчины. 1000 м – розыгрыш медалей

15:30. Санный спорт. Женщины. 2-й заезд (Юлианна Туницкая, Елена Стецкив)