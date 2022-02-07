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Канадец Парро – олимпийский чемпион в слоупстайле
Очередные результаты из Пекина
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Канадский сноубордист Макс Парро завоевал золото Зимних Олимпийских игр в слоупстайле. В финале он набрал 90,96 балла и оставил позади Су Имина из Китая (88,70) и канадца Марка Макморриса (88,53).
Олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 Редмонд Джерард в этот раз занял четвертое место.
Cancer survivor Max Parrot of Canada wins #Gold in the Men’s #Snowboard Slopestyle Final.— Olympics (@Olympics) February 7, 2022
A shining example of resilience! #StrongerTogether | #Beijing2022
Макс Парро стал двукратным призером Олимпийских игр. Четыре года назад в слоупстайле он завоевал серебро.
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