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Канадец Парро – олимпийский чемпион в слоупстайле

Олимпиада
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Канадец Парро – олимпийский чемпион в слоупстайле

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Канадский сноубордист Макс Парро завоевал золото Зимних Олимпийских игр в слоупстайле. В финале он набрал 90,96 балла и оставил позади Су Имина из Китая (88,70) и канадца Марка Макморриса (88,53).

Олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 Редмонд Джерард в этот раз занял четвертое место.

Макс Парро стал двукратным призером Олимпийских игр. Четыре года назад в слоупстайле он завоевал серебро.

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В статье: Олимпиада-2022 сноубординг
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