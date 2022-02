Канадец Парро – олимпийский чемпион в слоупстайле

Канадский сноубордист Макс Парро завоевал золото Зимних Олимпийских игр в слоупстайле. В финале он набрал 90,96 балла и оставил позади Су Имина из Китая (88,70) и канадца Марка Макморриса (88,53).

Олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 Редмонд Джерард в этот раз занял четвертое место.

Cancer survivor Max Parrot of Canada wins #Gold in the Men’s #Snowboard Slopestyle Final.



A shining example of resilience! #StrongerTogether | #Beijing2022