Олимпиада-2022. Гераскевич занял 14-е место в тренировочных заездах

На Олимпиаде-2022 в Пекине в скелетоне состоялись первые тренировочные заезды.

Обе тренировки выиграл немец Кристофер Гротхер, а Владислав Гераскевич дважды стал 14-м, проиграв лидеру 1,29 и 1,32 секунды соответственно.

Розыгрыш комплекта медалей в скелетоне состоится 11 февраля. Перед этим спортсмены проведут шесть тренировочных попыток.