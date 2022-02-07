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Олимпиада-2022. Гераскевич занял 14-е место в тренировочных заездах
Украинский скелетонист далек от призовых мест
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
На Олимпиаде-2022 в Пекине в скелетоне состоялись первые тренировочные заезды.
Обе тренировки выиграл немец Кристофер Гротхер, а Владислав Гераскевич дважды стал 14-м, проиграв лидеру 1,29 и 1,32 секунды соответственно.
Розыгрыш комплекта медалей в скелетоне состоится 11 февраля. Перед этим спортсмены проведут шесть тренировочных попыток.
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