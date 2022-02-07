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Голландка Вюст стала шестикратной чемпионкой Олимпиады в конькобежном спорте
Историческое событие
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Ирен Вюст с олимпийским рекордом выиграла золото на Олимпиаде-2022 в Пекине на дистанции 1500 метров и в статусе шестикратной олимпийской чемпионки повторила достижение советской спортсменки Лидии Скобликовой.
07 Feb -Day 3️⃣#SpeedSkating - Women's 1500m— Beijing 2022 (@Beijing2022) February 7, 2022
#Gold IREEN WUST - NED
Congratulations!
#Beijing2022 #Olympics #BingDwenDwen#TogetherForASharedFuture
????GettyImages pic.twitter.com/cajYt171m6
Вюст берет золото на пятых Олимпийских играх подряд. Всего в ее послужном списке теперь 12 олимпийских наград (6-5-1).
Вместе с Ирен Вюст призерами Олимпиады в Токио на дистанции 1500 метров стали Михо Такаги (Япония) и Антуанетта Де Йонг (Нидерланды).
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