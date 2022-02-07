  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Олимпиада
  4. Голландка Вюст стала шестикратной чемпионкой Олимпиады в конькобежном спорте
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Голландка Вюст стала шестикратной чемпионкой Олимпиады в конькобежном спорте

Олимпиада
(1 голосов)

Историческое событие

Голландка Вюст стала шестикратной чемпионкой Олимпиады в конькобежном спорте

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ирен Вюст с олимпийским рекордом выиграла золото на Олимпиаде-2022 в Пекине на дистанции 1500 метров и в статусе шестикратной олимпийской чемпионки повторила достижение советской спортсменки Лидии Скобликовой.

Вюст берет золото на пятых Олимпийских играх подряд. Всего в ее послужном списке теперь 12 олимпийских наград (6-5-1).

Вместе с Ирен Вюст призерами Олимпиады в Токио на дистанции 1500 метров стали Михо Такаги (Япония) и Антуанетта Де Йонг (Нидерланды).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олимпиада-2022 конькобежный спорт
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...