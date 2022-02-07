Голландка Вюст стала шестикратной чемпионкой Олимпиады в конькобежном спорте

Ирен Вюст с олимпийским рекордом выиграла золото на Олимпиаде-2022 в Пекине на дистанции 1500 метров и в статусе шестикратной олимпийской чемпионки повторила достижение советской спортсменки Лидии Скобликовой.

Вюст берет золото на пятых Олимпийских играх подряд. Всего в ее послужном списке теперь 12 олимпийских наград (6-5-1).

Вместе с Ирен Вюст призерами Олимпиады в Токио на дистанции 1500 метров стали Михо Такаги (Япония) и Антуанетта Де Йонг (Нидерланды).