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Олимпиада-2022. Словенцы выиграли золото в командных прыжках с трамплина

Олимпиада
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Новая порция результатов из Пекина

Олимпиада-2022. Словенцы выиграли золото в командных прыжках с трамплина

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Сборная Словении (Ника Крижнар, Тими Зайц, Урша Богатай, Петер Превц) стала победителем командного турнира по прыжкам на лыжах с трамплина в рамках Олимпиады в Пекине.

Словенцы суммарно набрали 1001,5 балла и оставили позади команды ОКР (Ирма Махиня, Данил Садреев, Ирина Аввакумова, Евгений Климов) и Канады (Александрия Лутит, Мэттью Соукап, Эбигейл Стрейт, Маккенз Бойд-Клаус).

Германия в статусе действующего чемпиона мира в этой дисциплине из-за дисквалификации одного из спортсменов заняла девятое место.

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В статье: Олимпиада-2022
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