Олимпиада-2022. Словенцы выиграли золото в командных прыжках с трамплина

Сборная Словении (Ника Крижнар, Тими Зайц, Урша Богатай, Петер Превц) стала победителем командного турнира по прыжкам на лыжах с трамплина в рамках Олимпиады в Пекине.

Словенцы суммарно набрали 1001,5 балла и оставили позади команды ОКР (Ирма Махиня, Данил Садреев, Ирина Аввакумова, Евгений Климов) и Канады (Александрия Лутит, Мэттью Соукап, Эбигейл Стрейт, Маккенз Бойд-Клаус).

Германия в статусе действующего чемпиона мира в этой дисциплине из-за дисквалификации одного из спортсменов заняла девятое место.