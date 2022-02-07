Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Олимпиада-2022. Словенцы выиграли золото в командных прыжках с трамплина
Новая порция результатов из Пекина
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Словении (Ника Крижнар, Тими Зайц, Урша Богатай, Петер Превц) стала победителем командного турнира по прыжкам на лыжах с трамплина в рамках Олимпиады в Пекине.
Словенцы суммарно набрали 1001,5 балла и оставили позади команды ОКР (Ирма Махиня, Данил Садреев, Ирина Аввакумова, Евгений Климов) и Канады (Александрия Лутит, Мэттью Соукап, Эбигейл Стрейт, Маккенз Бойд-Клаус).
Германия в статусе действующего чемпиона мира в этой дисциплине из-за дисквалификации одного из спортсменов заняла девятое место.
Популярное сейчас
- Скандал на Олимпиаде-2022: Канада и ОКР сыграли в хоккей в медицинских масках
- Забивал в финале Лиги Европы-2015. Экс-форвард Днепра вернулся в родной клуб
- У Днепра-1 три победы из трех, Шахтер и Динамо не проигрывают. Таблица спаррингов клубов УПЛ
- Дайджест ОИ: первый шанс на медали, первые олимпийские чемпионы, первый провал, первые рекорды
- Красотка дня. Дочь легенды АПЛ, бойфренд которой стал одноклубником Миколенко в Эвертоне. ФОТО
- Настоящий итальянец. Малиновский кардинально сменил имидж и отрастил усы - ФОТО