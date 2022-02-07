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Дайджест ОИ: Украина топ-10 в биатлоне, страшная травма на соревнованиях, что с Семеренко?
Собрали самое интересное из того, что было в Пекине 7 февраля
Насыщенный день на Олимпийских играх закончился! Как выступили наши биатлонистки, почему сошла с соревнований Валентина Семеренко? Наши спортсмены в горных лыжах, где американка Нина О'Брайен получила ужасную травму на спуске. мегарекорд нидерландской конькобежки Ирэн Вюст. Украинские участники индивидуальной гонки по биатлону среди мужчин. Обо всем этом говорим сегодня в свежем выпуске дайджеста ОИ-2022.
00:00 Всем привет!
00:55 Украина топ-10 в биатлоне. Что с Семеренко?
05:52 Горные лыжи: как обстоят дела?
09:19 Страшная травма в слаломе Нины О'Брайен
10:10 5 подряд золота для Ирэн Вюст
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