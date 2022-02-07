Дайджест ОИ: Украина топ-10 в биатлоне, страшная травма на соревнованиях, что с Семеренко?

Насыщенный день на Олимпийских играх закончился! Как выступили наши биатлонистки, почему сошла с соревнований Валентина Семеренко? Наши спортсмены в горных лыжах, где американка Нина О'Брайен получила ужасную травму на спуске. мегарекорд нидерландской конькобежки Ирэн Вюст. Украинские участники индивидуальной гонки по биатлону среди мужчин. Обо всем этом говорим сегодня в свежем выпуске дайджеста ОИ-2022.

00:00 Всем привет!

00:55 Украина топ-10 в биатлоне. Что с Семеренко?

05:52 Горные лыжи: как обстоят дела?

09:19 Страшная травма в слаломе Нины О'Брайен

10:10 5 подряд золота для Ирэн Вюст

11:01 Подпишись!