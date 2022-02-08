Олимпиада-2022. Украинку Данчу допустили к соревнованиям за 5 минут до старта. Она не прошла в 1/8 финала

Украинская сноубордистка Аннамари Данча заняла 26-е место в отборочных заездах в параллельном гигантском слаломе и не смогла пробиться в 1/8 финала.

Участие Данчи в Олимпиаде до последнего оставалось под вопросом. Из-за сомнительного теста на коронавирус украинку допустили к соревнованиям за пять минут до старта.

«Мне было очень тяжело собраться на первую попытку, но многие меня поддерживали, я очень благодарна. Я собралась как могла. Проехала я слабо, когда увидела время – ужаснулась», - приводит слова Данчи Суспильне.

Стоит отметить, что Аннамари Данча почти на 10 секунд отстала от итальянки Нади Очер, которая с 16-го места квалифицировалась в следующий этап Олимпиады.