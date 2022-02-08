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Украинский фигурист Шмуратко отобрался в произвольную программу на Олимпиаде-2022

Олимпиада
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Первые успехи в фигурном катании

Украинский фигурист Шмуратко отобрался в произвольную программу на Олимпиаде-2022

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Иван Шмуратно на Олимпийских играх в Пекине занял 22-е место в короткой программе и отобрался в произвольный танец. Выступление украинца судьи оценили в 78,11 балла.

С мировым рекордом короткую программу выиграл американец Нэтан Чен (113,97), следом расположились японцы Юма Кагияма и Шома Уно.

Произвольная программа на Олимпиаде-2022 пройдет в четверг, 10 февраля.

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В статье: Олимпиада-2022 фигурное катание Иван Шмуратко
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