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Украинский фигурист Шмуратко отобрался в произвольную программу на Олимпиаде-2022
Первые успехи в фигурном катании
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Иван Шмуратно на Олимпийских играх в Пекине занял 22-е место в короткой программе и отобрался в произвольный танец. Выступление украинца судьи оценили в 78,11 балла.
С мировым рекордом короткую программу выиграл американец Нэтан Чен (113,97), следом расположились японцы Юма Кагияма и Шома Уно.
Произвольная программа на Олимпиаде-2022 пройдет в четверг, 10 февраля.
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