Олимпиада-2022. Золото для Чехии и Австрии в сноуборде

У женщин олимпийской чемпионкой в параллельном гигантском слаломе на вторых Играх подряд стала чешка Эстер Ледецка, которая в финале опередила Даниэлу Ульбинг из Австрии.

В заезде за бронзу словенка Глория Котник обошла Мишель Деккер из Нидерландов.

В аналогичной дисциплине у мужчин победил 36-летний австриец Бенжамин Карл, которому удалось собрать полный комплект медалей на Олимпиаде. В финале Карл на 0,82 секунды опередил словенца Тима Мастняка.

Бронзовым призером стал представитель ОКР Вик Уайлд. Четвертое место у итальянца Роланда Фишналлера.