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Олимпиада-2022. Золото для Чехии и Австрии в сноуборде

Олимпиада
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В Пекине разыграны очередные комплекты медалей

Олимпиада-2022. Золото для Чехии и Австрии в сноуборде

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У женщин олимпийской чемпионкой в параллельном гигантском слаломе на вторых Играх подряд стала чешка Эстер Ледецка, которая в финале опередила Даниэлу Ульбинг из Австрии.

В заезде за бронзу словенка Глория Котник обошла Мишель Деккер из Нидерландов.

В аналогичной дисциплине у мужчин победил 36-летний австриец Бенжамин Карл, которому удалось собрать полный комплект медалей на Олимпиаде. В финале Карл на 0,82 секунды опередил словенца Тима Мастняка.

Бронзовым призером стал представитель ОКР Вик Уайлд. Четвертое место у итальянца Роланда Фишналлера.

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В статье: Олимпиада-2022 сноубординг
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