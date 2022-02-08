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Олимпиада-2022. Золото для Чехии и Австрии в сноуборде
В Пекине разыграны очередные комплекты медалей
У женщин олимпийской чемпионкой в параллельном гигантском слаломе на вторых Играх подряд стала чешка Эстер Ледецка, которая в финале опередила Даниэлу Ульбинг из Австрии.
В заезде за бронзу словенка Глория Котник обошла Мишель Деккер из Нидерландов.
В аналогичной дисциплине у мужчин победил 36-летний австриец Бенжамин Карл, которому удалось собрать полный комплект медалей на Олимпиаде. В финале Карл на 0,82 секунды опередил словенца Тима Мастняка.
Бронзовым призером стал представитель ОКР Вик Уайлд. Четвертое место у итальянца Роланда Фишналлера.
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