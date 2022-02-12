  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Олимпиада
  4. Германия и Норвегия лидируют, США - третьи. Медальный зачет Олимпиады 2022
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Германия и Норвегия лидируют, США - третьи. Медальный зачет Олимпиады 2022

Олимпиада
Обновлено
(15 голосов)

Украина пока без наград

Германия и Норвегия лидируют, США - третьи. Медальный зачет Олимпиады 2022

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Вашему вниманию медальный зачет зимних Олимпийских Игр 2022, которая пройдет в Пекине с четвертого по 20 февраля. В этот раз будет разыграно 109 комплектов наград в семи видах спорта (в 15 дисциплинах). Участие в Олимпиаде принимают 2888 спортсменов из 91 страны.

Медальный зачет по состоянию на 19:00 12-го февраля

Страна
Германия и Норвегия лидируют, США - третьи. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 1
Золото
Германия и Норвегия лидируют, США - третьи. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 2
Серебро
Германия и Норвегия лидируют, США - третьи. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 3
Бронза
 Всего
1 Германия и Норвегия лидируют, США - третьи. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 4 Германия 8 5 1 14
2 Германия и Норвегия лидируют, США - третьи. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 5 Норвегия 8 3 6 17
3 Германия и Норвегия лидируют, США - третьи. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 6 США 5 5 1 11
4 Германия и Норвегия лидируют, США - третьи. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 7 Нидерланды 5 4 2 11
5 Германия и Норвегия лидируют, США - третьи. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 8 Швеция 5 2 3 10
6 Германия и Норвегия лидируют, США - третьи. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 9 Австрия 4 6 4 14
7 Германия и Норвегия лидируют, США - третьи. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 10 Китай 4 3 1 8
8 Германия и Норвегия лидируют, США - третьи. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 11ОКР 3 4 6 13
9 Германия и Норвегия лидируют, США - третьи. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 12 Италия 2 5 4 11
10 Германия и Норвегия лидируют, США - третьи. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 13 Япония 2 3 5 8
11 Германия и Норвегия лидируют, США - третьи. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 14 Словения 2 1 2 5
12 Германия и Норвегия лидируют, США - третьи. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 15 Швейцария 2 0 5 7
13 Германия и Норвегия лидируют, США - третьи. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 16 Франция 1 6 0 7
14 Германия и Норвегия лидируют, США - третьи. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 17 Канада 1 4 8 13
15 Германия и Норвегия лидируют, США - третьи. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 18 Австралия 1 2 1 4
15 Германия и Норвегия лидируют, США - третьи. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 19Южная Корея 1 2 1 4
17 Германия и Норвегия лидируют, США - третьи. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 20 Финляндия 1 1 2 4
18 Германия и Норвегия лидируют, США - третьи. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 21 Чехия 1 0 1 1
19 Германия и Норвегия лидируют, США - третьи. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 22 Новая Зеландия 1 0 0 1
19 Германия и Норвегия лидируют, США - третьи. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 23Словакия 1 0 0 1
21 Германия и Норвегия лидируют, США - третьи. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 24 Беларусь 0 1 0 1
21 Германия и Норвегия лидируют, США - третьи. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 25Испания 0 1 0 1
23 Германия и Норвегия лидируют, США - третьи. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 26 Венгрия 0 0 2 2
24 Германия и Норвегия лидируют, США - третьи. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 27 Бельгия 0 0 1 1
24 Германия и Норвегия лидируют, США - третьи. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 28 Латвия 0 0 1 1
24 Германия и Норвегия лидируют, США - третьи. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 29 Польша 0 0 1 1
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: медальный зачет Олимпийские игры 2022
Оцените этот материал:
(15 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (6)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Stanislau (Чернигов)
09.02.2022 в 16:49
Германия уже га первом месте
Ответить
0
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
08.02.2022 в 14:57
СшА дно
Ответить
+2
-2
Volder (Ков)
11.02.2022 в 16:27
а тебе какое к ним дело? ты следи за ихтамнетами!
Ответить
0
0
avatar
Сассуоло Мариуполь (Житомир)
11.02.2022 в 16:55
А збірна окрів як тобі?
Ответить
0
0
can (Торонто, Львов)
12.02.2022 в 07:10
Просто американцы мельдоний не жрут! Гавкнул и в будку, пес смердячий? Штаты, как и другие страны выигрывают медали. А где рашка? Какие-то орки там что-то выигрывают, а страна где? Ответить в рифму? На сегодняшний день в рейтинг не заглядывал, лузер?
Ответить
0
0
axellience (Malaga)
12.02.2022 в 07:41
Не понимаю почему если любишь Россию нужно обязательно ненавидеть Америку, можно ведь любить обе страны, что тебе США сделали плохого?
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...