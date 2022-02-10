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Германия и Норвегия толкаются на вершине, у Австрии больше всего наград. Медальный зачет Олимпиады 2022

Олимпиада
(14 голосов)

Украина пока без наград

Германия и Норвегия толкаются на вершине, у Австрии больше всего наград. Медальный зачет Олимпиады 2022

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Новина українською

Вашему вниманию медальный зачет зимних Олимпийских Игр 2022, которая пройдет в Пекине с четвертого по 20 февраля. В этот раз будет разыграно 109 комплектов наград в семи видах спорта (в 15 дисциплинах). Участие в Олимпиаде принимают 2888 спортсменов из 91 страны.

Медальный зачет по состоянию на 12:13 10-го февраля

Страна
Германия и Норвегия толкаются на вершине, у Австрии больше всего наград. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 1
Золото
Германия и Норвегия толкаются на вершине, у Австрии больше всего наград. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 2
Серебро
Германия и Норвегия толкаются на вершине, у Австрии больше всего наград. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 3
Бронза
 Всего
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Германия и Норвегия толкаются на вершине, у Австрии больше всего наград. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 12ОКР
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11 Германия и Норвегия толкаются на вершине, у Австрии больше всего наград. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 14 Франция 1 5 0 6
12 Германия и Норвегия толкаются на вершине, у Австрии больше всего наград. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 15 Канада 1 3 6 10
13 Германия и Норвегия толкаются на вершине, у Австрии больше всего наград. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 16 Япония 1 2 4 7
14 Германия и Норвегия толкаются на вершине, у Австрии больше всего наград. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 17 Швейцария 1 0 3 4
15 Германия и Норвегия толкаются на вершине, у Австрии больше всего наград. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 18 Австралия 1 0 1 2
15 Германия и Норвегия толкаются на вершине, у Австрии больше всего наград. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 19Южная Корея 1 0 1 2
17 Германия и Норвегия толкаются на вершине, у Австрии больше всего наград. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 20 Чехия 1 0 0 1
17 Германия и Норвегия толкаются на вершине, у Австрии больше всего наград. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 21 Новая Зеландия 1 0 0 1
17 Германия и Норвегия толкаются на вершине, у Австрии больше всего наград. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 22Словакия 1 0 0 1
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21 Германия и Норвегия толкаются на вершине, у Австрии больше всего наград. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 24 Беларусь 0 1 0 1
21 Германия и Норвегия толкаются на вершине, у Австрии больше всего наград. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 25Испания 0 1 0 1
23 Германия и Норвегия толкаются на вершине, у Австрии больше всего наград. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 26 Венгрия 0 0 2 2
24 Германия и Норвегия толкаются на вершине, у Австрии больше всего наград. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 27 Польша 0 0 1 1
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В статье: медальный зачет Олимпийские игры 2022
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Комментарии (2)
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Stanislau (Чернигов)
09.02.2022 в 16:49
Германия уже га первом месте
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0
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
08.02.2022 в 14:57
СшА дно
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+2
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