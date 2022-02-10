Олимпиада
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Германия уже первая, в Австрии больше всего наград. Медальный зачет Олимпиады 2022
Украина пока без наград
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию медальный зачет зимних Олимпийских Игр 2022, которая пройдет в Пекине с четвертого по 20 февраля. В этот раз будет разыграно 109 комплектов наград в семи видах спорта (в 15 дисциплинах). Участие в Олимпиаде принимают 2888 спортсменов из 91 страны.
Медальный зачет по состоянию на 09:30 10-го февраля
|Страна
|
Золото
|
Серебро
|
Бронза
|Всего
|1
|Германия
|5
|3
|0
|8
|2
|Австрия
|4
|4
|4
|12
|3
|Норвегия
|4
|3
|4
|13
|4
|Швеция
|4
|1
|2
|7
|5
|США
|3
|5
|1
|9
|6
|
Нидерланды
|3
|3
|1
|7
|7
|Китай
|3
|2
|0
|5
|8
|Италия
|2
|4
|2
|8
|9
|
ОКР
|2
|3
|6
|11
|10
|Словения
|2
|1
|2
|5
|11
|Франция
|1
|5
|0
|6
|12
|Канада
|1
|3
|6
|10
|13
|Япония
|1
|2
|4
|7
|14
|Швейцария
|1
|0
|3
|4
|15
|Австралия
|1
|0
|1
|2
|15
|Южная Корея
|1
|0
|1
|2
|17
|Чехия
|1
|0
|0
|1
|17
|Новая Зеландия
|1
|0
|0
|1
|17
|Словакия
|1
|0
|0
|1
|20
|Беларусь
|0
|1
|0
|1
|20
|Испания
|0
|1
|0
|1
|22
|Венгрия
|0
|0
|2
|2
|23
|Финляндия
|0
|0
|1
|1
|23
|Польша
|0
|0
|1
|1
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Комментарии (2)
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Stanislau (Чернигов)
09.02.2022 в 16:49
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таврия19752009 (симферополь)
08.02.2022 в 14:57
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