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Китай догнал США по золотым, Швейцария сравнялась со Швецией. Медальный зачет Олимпиады 2022
Постарался Александр Абраменко
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию медальный зачет зимних Олимпийских Игр 2022, которая пройдет в Пекине с четвертого по 20 февраля. В этот раз будет разыграно 109 комплектов наград в семи видах спорта (в 15 дисциплинах). Участие в Олимпиаде принимают 2888 спортсменов из 91 страны.
Медальный зачет по состоянию на 11:00 18-го февраля
|Страна
|
Золото
|
Серебро
|
Бронза
|Всего
|1
|Норвегия
|14
|8
|9
|31
|2
|Германия
|10
|7
|5
|22
|3
|США
|8
|8
|5
|21
|4
|Китай
|8
|4
|2
|14
|5
|Швеция
|7
|4
|4
|15
|6
|Швейцария
|7
|2
|5
|14
|7
|Австрия
|6
|7
|4
|17
|8
|Нидерланды
|6
|5
|4
|15
|9
|ОКР
|5
|9
|13
|27
|10
|Франция
|5
|7
|2
|14
|11
|Канада
|4
|6
|13
|23
|12
|Япония
|3
|5
|9
|17
|13
|Италия
|2
|7
|7
|16
|14
|Южная Корея
|2
|4
|1
|7
|15
|Словения
|2
|3
|2
|7
|16
|Финляндия
|1
|2
|3
|6
|17
|Австралия
|1
|2
|1
|4
|18
|Новая Зеландия
|1
|1
|0
|2
|19
|Венгрия
|1
|0
|2
|3
|20
|Чехия
|1
|0
|1
|2
|21
|Словакия
|1
|0
|0
|1
|22
|Беларусь
|0
|2
|0
|2
|23
|Испания
|0
|1
|0
|1
|23
|Украина
|0
|1
|0
|1
|25
|Бельгия
|0
|0
|1
|1
|25
|Эстония
|0
|0
|1
|1
|25
|Латвия
|0
|0
|1
|1
|25
|Польша
|0
|0
|1
|1
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Комментарии (8)
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ferzz (Gluhiv)
15.02.2022 в 16:27
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Stanislau (Чернигов)
09.02.2022 в 16:49
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таврия19752009 (симферополь)
08.02.2022 в 14:57
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-3
Volder (Ков)
11.02.2022 в 16:27
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0
Сассуоло Мариуполь (Житомир)
11.02.2022 в 16:55
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0
can (Торонто, Львов)
12.02.2022 в 07:10
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+3
0
axellience (Malaga)
12.02.2022 в 07:41
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+2
0
Volder (Ков)
14.02.2022 в 20:48
+3
-1
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