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Китай догнал США по золотым, Швейцария сравнялась со Швецией. Медальный зачет Олимпиады 2022

Олимпиада
(31 голосов)

Постарался Александр Абраменко

Китай догнал США по золотым, Швейцария сравнялась со Швецией. Медальный зачет Олимпиады 2022

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Вашему вниманию медальный зачет зимних Олимпийских Игр 2022, которая пройдет в Пекине с четвертого по 20 февраля. В этот раз будет разыграно 109 комплектов наград в семи видах спорта (в 15 дисциплинах). Участие в Олимпиаде принимают 2888 спортсменов из 91 страны.

Медальный зачет по состоянию на 11:00 18-го февраля

Страна
Китай догнал США по золотым, Швейцария сравнялась со Швецией. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 1
Золото
Китай догнал США по золотым, Швейцария сравнялась со Швецией. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 2
Серебро
Китай догнал США по золотым, Швейцария сравнялась со Швецией. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 3
Бронза
 Всего
1 Китай догнал США по золотым, Швейцария сравнялась со Швецией. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 4 Норвегия 14 8 9 31
2 Китай догнал США по золотым, Швейцария сравнялась со Швецией. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 5 Германия 10 7 5 22
3 Китай догнал США по золотым, Швейцария сравнялась со Швецией. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 6 США 8 8 5 21
4 Китай догнал США по золотым, Швейцария сравнялась со Швецией. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 7 Китай 8 4 2 14
5 Китай догнал США по золотым, Швейцария сравнялась со Швецией. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 8 Швеция 7 4 4 15
6 Китай догнал США по золотым, Швейцария сравнялась со Швецией. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 9 Швейцария 7 2 5 14
7 Китай догнал США по золотым, Швейцария сравнялась со Швецией. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 10 Австрия 6 7 4 17
8 Китай догнал США по золотым, Швейцария сравнялась со Швецией. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 11 Нидерланды 6 5 4 15
9 Китай догнал США по золотым, Швейцария сравнялась со Швецией. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 12ОКР 5 9 13 27
10 Китай догнал США по золотым, Швейцария сравнялась со Швецией. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 13 Франция 5 7 2 14
11 Китай догнал США по золотым, Швейцария сравнялась со Швецией. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 14 Канада 4 6 13 23
12 Китай догнал США по золотым, Швейцария сравнялась со Швецией. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 15 Япония 3 5 9 17
13 Китай догнал США по золотым, Швейцария сравнялась со Швецией. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 16 Италия 2 7 7 16
14 Китай догнал США по золотым, Швейцария сравнялась со Швецией. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 17Южная Корея 2 4 1 7
15 Китай догнал США по золотым, Швейцария сравнялась со Швецией. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 18 Словения 2 3 2 7
16 Китай догнал США по золотым, Швейцария сравнялась со Швецией. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 19 Финляндия 1 2 3 6
17 Китай догнал США по золотым, Швейцария сравнялась со Швецией. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 20 Австралия 1 2 1 4
18 Китай догнал США по золотым, Швейцария сравнялась со Швецией. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 21 Новая Зеландия 1 1 0 2
19 Китай догнал США по золотым, Швейцария сравнялась со Швецией. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 22 Венгрия 1 0 2 3
20 Китай догнал США по золотым, Швейцария сравнялась со Швецией. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 23 Чехия 1 0 1 2
21 Китай догнал США по золотым, Швейцария сравнялась со Швецией. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 24Словакия 1 0 0 1
22 Китай догнал США по золотым, Швейцария сравнялась со Швецией. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 25 Беларусь 0 2 0 2
23 Китай догнал США по золотым, Швейцария сравнялась со Швецией. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 26Испания 0 1 0 1
23 Китай догнал США по золотым, Швейцария сравнялась со Швецией. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 27 Украина 0 1 0 1
25 Китай догнал США по золотым, Швейцария сравнялась со Швецией. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 28 Бельгия 0 0 1 1
25 Китай догнал США по золотым, Швейцария сравнялась со Швецией. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 29 Эстония 0 0 1 1
25 Китай догнал США по золотым, Швейцария сравнялась со Швецией. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 30 Латвия 0 0 1 1
25 Китай догнал США по золотым, Швейцария сравнялась со Швецией. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 31 Польша 0 0 1 1
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В статье: медальный зачет Олимпийские игры 2022
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Комментарии (8)
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ferzz (Gluhiv)
15.02.2022 в 16:27
Скандинавы красавы!
Ответить
0
0
Stanislau (Чернигов)
09.02.2022 в 16:49
Германия уже га первом месте
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0
-1
avatar
таврия19752009 (симферополь)
08.02.2022 в 14:57
СшА дно
Ответить
+2
-3
Volder (Ков)
11.02.2022 в 16:27
а тебе какое к ним дело? ты следи за ихтамнетами!
Ответить
+3
0
avatar
Сассуоло Мариуполь (Житомир)
11.02.2022 в 16:55
А збірна окрів як тобі?
Ответить
+4
0
can (Торонто, Львов)
12.02.2022 в 07:10
Просто американцы мельдоний не жрут! Гавкнул и в будку, пес смердячий? Штаты, как и другие страны выигрывают медали. А где рашка? Какие-то орки там что-то выигрывают, а страна где? Ответить в рифму? На сегодняшний день в рейтинг не заглядывал, лузер?
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+3
0
axellience (Malaga)
12.02.2022 в 07:41
Не понимаю почему если любишь Россию нужно обязательно ненавидеть Америку, можно ведь любить обе страны, что тебе США сделали плохого?
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+2
0
Volder (Ков)
14.02.2022 в 20:48
Любить росию -это значит ненавидеть других, вести себя как бы д ло
+3
-1


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