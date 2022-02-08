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Китай и Швеция лидируют, США все еще без золота. Медальный зачет Олимпиады 2022

Олимпиада
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(2 голосов)

Украина пока без наград

Китай и Швеция лидируют, США все еще без золота. Медальный зачет Олимпиады 2022

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Вашему вниманию медальный зачет зимних Олимпийских Игр 2022, которая пройдет в Пекине с четвертого по 20 февраля. В этот раз будет разыграно 109 комплектов наград в семи видах спорта (в 15 дисциплинах). Участие в Олимпиаде принимают 2888 спортсменов из 91 страны.

Медальный зачет по состоянию на 8 февраля

Страна
Китай и Швеция лидируют, США все еще без золота. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 1
Золото
Китай и Швеция лидируют, США все еще без золота. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 2
Серебро
Китай и Швеция лидируют, США все еще без золота. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 3
Бронза
 Всего
1 Китай и Швеция лидируют, США все еще без золота. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 4 Китай 3 2 0 5
2
Китай и Швеция лидируют, США все еще без золота. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 5 Швеция
 3 0 1 4
3
Китай и Швеция лидируют, США все еще без золота. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 6ОКР (Олимпийский комитет России)
 2 3 3 8
4 Китай и Швеция лидируют, США все еще без золота. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 7 Австрия 2 3 2 7
5 Китай и Швеция лидируют, США все еще без золота. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 8 Нидерланды 2 2 1 5
6 Китай и Швеция лидируют, США все еще без золота. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 9 Словения 2 1 2 5
7 Китай и Швеция лидируют, США все еще без золота. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 10 Германия 2 1 0 3
8 Китай и Швеция лидируют, США все еще без золота. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 11 Норвегия 2 0 4 6
9 Китай и Швеция лидируют, США все еще без золота. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 12 Франция 1 4 0 5
10 Китай и Швеция лидируют, США все еще без золота. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 13 Италия 1 3 1 5
11 Китай и Швеция лидируют, США все еще без золота. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 14 Канада 1 1 4 6
12 Китай и Швеция лидируют, США все еще без золота. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 15 Япония 1 1 2 4
13 Китай и Швеция лидируют, США все еще без золота. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 16 Швейцария 1 0 2 3
14 Китай и Швеция лидируют, США все еще без золота. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 17 Австралия 1 0 1 2
15 Китай и Швеция лидируют, США все еще без золота. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 18 Чехия 1 0 0 1
15 Китай и Швеция лидируют, США все еще без золота. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 19 Новая Зеландия 1 0 0 1
17 Китай и Швеция лидируют, США все еще без золота. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 20 США 0 4 0 4
18 Китай и Швеция лидируют, США все еще без золота. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 21 Беларусь 0 1 0 1
19 Китай и Швеция лидируют, США все еще без золота. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 22 Венгрия 0 0 2 2
20 Китай и Швеция лидируют, США все еще без золота. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 23 Финляндия 0 0 1 1
20 Китай и Швеция лидируют, США все еще без золота. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 24 Польша 0 0 1 1
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В статье: медальный зачет Олимпийские игры 2022
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