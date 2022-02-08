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Китай и Швеция лидируют, США все еще без золота. Медальный зачет Олимпиады 2022
Украина пока без наград
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию медальный зачет зимних Олимпийских Игр 2022, которая пройдет в Пекине с четвертого по 20 февраля. В этот раз будет разыграно 109 комплектов наград в семи видах спорта (в 15 дисциплинах). Участие в Олимпиаде принимают 2888 спортсменов из 91 страны.
Медальный зачет по состоянию на 8 февраля
|Страна
|
Золото
|
Серебро
|
Бронза
|Всего
|1
|Китай
|3
|2
|0
|5
|2
|
Швеция
|3
|0
|1
|4
|3
|
ОКР (Олимпийский комитет России)
|2
|3
|3
|8
|4
|Австрия
|2
|3
|2
|7
|5
|Нидерланды
|2
|2
|1
|5
|6
|Словения
|2
|1
|2
|5
|7
|Германия
|2
|1
|0
|3
|8
|Норвегия
|2
|0
|4
|6
|9
|Франция
|1
|4
|0
|5
|10
|Италия
|1
|3
|1
|5
|11
|Канада
|1
|1
|4
|6
|12
|Япония
|1
|1
|2
|4
|13
|Швейцария
|1
|0
|2
|3
|14
|Австралия
|1
|0
|1
|2
|15
|Чехия
|1
|0
|0
|1
|15
|Новая Зеландия
|1
|0
|0
|1
|17
|США
|0
|4
|0
|4
|18
|Беларусь
|0
|1
|0
|1
|19
|Венгрия
|0
|0
|2
|2
|20
|Финляндия
|0
|0
|1
|1
|20
|Польша
|0
|0
|1
|1
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