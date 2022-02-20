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Китай таки обогнал США, Норвегия - невероятная. Итоговый медальный зачет Олимпиады 2022

Олимпиада
Обновлено
(32 голосов)

У Украины тоже есть медаль!

Китай таки обогнал США, Норвегия - невероятная. Итоговый медальный зачет Олимпиады 2022

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Вашему вниманию медальный зачет зимних Олимпийских Игр 2022, которая проходила в Пекине с четвертого по 20 февраля. В этот раз было разыграно 109 комплектов наград в семи видах спорта (в 15 дисциплинах). Участие в Олимпиаде принимали 2888 спортсменов из 91 страны. В итоге лучший результат продемонстрировала Норвегия, которая установила рекорд по числу золотых наград. К тому же скандинавская сборная выиграла наибольшее количество медалей всех номиналов. Второе место заняла Германия, третьим стал Китай, который на финише обошел США. Отметим, что в зачет попала и Украина благодаря серебру Александра Абраменко.

Итоговый медальный зачет

Страна
Китай таки обогнал США, Норвегия - невероятная. Итоговый медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 1
Золото
Китай таки обогнал США, Норвегия - невероятная. Итоговый медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 2
Серебро
Китай таки обогнал США, Норвегия - невероятная. Итоговый медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 3
Бронза
 Всего
1 Китай таки обогнал США, Норвегия - невероятная. Итоговый медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 4 Норвегия 16 8 13 37
2 Китай таки обогнал США, Норвегия - невероятная. Итоговый медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 5 Германия 12 10 5 27
3 Китай таки обогнал США, Норвегия - невероятная. Итоговый медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 6 Китай 9 4 2 15
4 Китай таки обогнал США, Норвегия - невероятная. Итоговый медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 7 США 8 10 7 25
5 Китай таки обогнал США, Норвегия - невероятная. Итоговый медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 8 Швеция 8 5 5 18
6 Китай таки обогнал США, Норвегия - невероятная. Итоговый медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 9 Нидерланды 8 5 4 17
7 Китай таки обогнал США, Норвегия - невероятная. Итоговый медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 10 Австрия 7 7 4 15
8 Китай таки обогнал США, Норвегия - невероятная. Итоговый медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 11 Швейцария 7 2 5 14
9 Китай таки обогнал США, Норвегия - невероятная. Итоговый медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 12ОКР 6 12 14 32
10 Китай таки обогнал США, Норвегия - невероятная. Итоговый медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 13 Франция 5 7 2 14
11 Китай таки обогнал США, Норвегия - невероятная. Итоговый медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 14 Канада 4 8 14 26
12 Китай таки обогнал США, Норвегия - невероятная. Итоговый медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 15 Япония 3 6 9 18
13 Китай таки обогнал США, Норвегия - невероятная. Итоговый медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 16 Италия 2 7 8 17
14 Китай таки обогнал США, Норвегия - невероятная. Итоговый медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 17Южная Корея 2 5 2 9
15 Китай таки обогнал США, Норвегия - невероятная. Итоговый медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 18 Словения 2 3 2 7
16 Китай таки обогнал США, Норвегия - невероятная. Итоговый медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 19 Финляндия 2 2 4 8
17 Китай таки обогнал США, Норвегия - невероятная. Итоговый медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 20 Новая Зеландия 2 1 0 3
18 Китай таки обогнал США, Норвегия - невероятная. Итоговый медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 21 Австралия 1 2 1 4
19 Китай таки обогнал США, Норвегия - невероятная. Итоговый медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 22 Великобритания 1 1 0 2
20 Китай таки обогнал США, Норвегия - невероятная. Итоговый медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 23 Венгрия 1 0 2 3
21 Китай таки обогнал США, Норвегия - невероятная. Итоговый медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 24 Бельгия 1 0 1 2
21 Китай таки обогнал США, Норвегия - невероятная. Итоговый медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 25 Чехия 1 0 1 2
21 Китай таки обогнал США, Норвегия - невероятная. Итоговый медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 26Словакия 1 0 1 2
24 Китай таки обогнал США, Норвегия - невероятная. Итоговый медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 27 Беларусь 0 2 0 2
25 Китай таки обогнал США, Норвегия - невероятная. Итоговый медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 28Испания 0 1 0 1
25 Китай таки обогнал США, Норвегия - невероятная. Итоговый медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 29 Украина 0 1 0 1
25 Китай таки обогнал США, Норвегия - невероятная. Итоговый медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 30 Эстония 0 0 1 1
25 Китай таки обогнал США, Норвегия - невероятная. Итоговый медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 31 Латвия 0 0 1 1
25 Китай таки обогнал США, Норвегия - невероятная. Итоговый медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 32 Польша 0 0 1 1
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В статье: медальный зачет Олимпийские игры 2022
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Комментарии (15)
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Степан Срака
19.02.2022 в 16:20
ОКР (Обсесивно-компульсивний розлад) 9-тий
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+3
-1
Ne_zderjalsia ( Irepen~) (Ирпень)
19.02.2022 в 20:14
А наши на каком месте?
Ответить
0
-2
terber (ternopil)
19.02.2022 в 10:40
Австралія 4 медалі)))
Ответить
0
0
avatar
Maldini (Киев)
19.02.2022 в 06:20
Какой позор!Нас даже Беларусь обошла!Едва Эстонию и Латвию обошли.но то такэ!Бубке НЕМЕДЛЕННО нужно подавать в отставку...и брать шест в руки.там у него лучше получалось!В сборную нужно пригласить негра-Жана Беленюка,может он лучше выступит?!А вообще-то позор!
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+2
-2
ferzz (Gluhiv)
15.02.2022 в 16:27
Скандинавы красавы!
Ответить
0
0
Stanislau (Чернигов)
09.02.2022 в 16:49
Германия уже га первом месте
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0
-1
avatar
таврия19752009 (симферополь)
08.02.2022 в 14:57
СшА дно
Ответить
+3
-5
Volder (Ков)
11.02.2022 в 16:27
а тебе какое к ним дело? ты следи за ихтамнетами!
Ответить
+4
-2
avatar
Сассуоло Мариуполь (Житомир)
11.02.2022 в 16:55
А збірна окрів як тобі?
Ответить
+6
-2
can (Торонто, Львов)
12.02.2022 в 07:10
Просто американцы мельдоний не жрут! Гавкнул и в будку, пес смердячий? Штаты, как и другие страны выигрывают медали. А где рашка? Какие-то орки там что-то выигрывают, а страна где? Ответить в рифму? На сегодняшний день в рейтинг не заглядывал, лузер?
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+5
-3
axellience (Malaga)
12.02.2022 в 07:41
Не понимаю почему если любишь Россию нужно обязательно ненавидеть Америку, можно ведь любить обе страны, что тебе США сделали плохого?
Ответить
+3
-1
Volder (Ков)
14.02.2022 в 20:48
Любить росию -это значит ненавидеть других, вести себя как бы д ло
+5
-5
Ne_zderjalsia ( Irepen~) (Ирпень)
19.02.2022 в 20:20
Есть отдельным личность, есть американский народ со своими тараканами, а есть США, которое разбомбило Белград и которому нужно ресурс. Украинский, российский, любой, который неправильно лежит. Как они думают.
0
-2
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
20.02.2022 в 09:13
Не сдержался - ты феерический далпаёп)) скабеева одним словом
+1
0
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
20.02.2022 в 09:12
Ехай на йух, уйебан
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+1
0


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