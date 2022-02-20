Китай таки обогнал США, Норвегия - невероятная. Итоговый медальный зачет Олимпиады 2022

Вашему вниманию медальный зачет зимних Олимпийских Игр 2022, которая проходила в Пекине с четвертого по 20 февраля. В этот раз было разыграно 109 комплектов наград в семи видах спорта (в 15 дисциплинах). Участие в Олимпиаде принимали 2888 спортсменов из 91 страны. В итоге лучший результат продемонстрировала Норвегия, которая установила рекорд по числу золотых наград. К тому же скандинавская сборная выиграла наибольшее количество медалей всех номиналов. Второе место заняла Германия, третьим стал Китай, который на финише обошел США. Отметим, что в зачет попала и Украина благодаря серебру Александра Абраменко.

Итоговый медальный зачет