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Китай таки обогнал США, Норвегия - невероятная. Итоговый медальный зачет Олимпиады 2022
У Украины тоже есть медаль!
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию медальный зачет зимних Олимпийских Игр 2022, которая проходила в Пекине с четвертого по 20 февраля. В этот раз было разыграно 109 комплектов наград в семи видах спорта (в 15 дисциплинах). Участие в Олимпиаде принимали 2888 спортсменов из 91 страны. В итоге лучший результат продемонстрировала Норвегия, которая установила рекорд по числу золотых наград. К тому же скандинавская сборная выиграла наибольшее количество медалей всех номиналов. Второе место заняла Германия, третьим стал Китай, который на финише обошел США. Отметим, что в зачет попала и Украина благодаря серебру Александра Абраменко.
Итоговый медальный зачет
|Страна
|
Золото
|
Серебро
|
Бронза
|Всего
|1
|Норвегия
|16
|8
|13
|37
|2
|Германия
|12
|10
|5
|27
|3
|Китай
|9
|4
|2
|15
|4
|США
|8
|10
|7
|25
|5
|Швеция
|8
|5
|5
|18
|6
|Нидерланды
|8
|5
|4
|17
|7
|Австрия
|7
|7
|4
|15
|8
|Швейцария
|7
|2
|5
|14
|9
|ОКР
|6
|12
|14
|32
|10
|Франция
|5
|7
|2
|14
|11
|Канада
|4
|8
|14
|26
|12
|Япония
|3
|6
|9
|18
|13
|Италия
|2
|7
|8
|17
|14
|Южная Корея
|2
|5
|2
|9
|15
|Словения
|2
|3
|2
|7
|16
|Финляндия
|2
|2
|4
|8
|17
|Новая Зеландия
|2
|1
|0
|3
|18
|Австралия
|1
|2
|1
|4
|19
|Великобритания
|1
|1
|0
|2
|20
|Венгрия
|1
|0
|2
|3
|21
|Бельгия
|1
|0
|1
|2
|21
|Чехия
|1
|0
|1
|2
|21
|Словакия
|1
|0
|1
|2
|24
|Беларусь
|0
|2
|0
|2
|25
|Испания
|0
|1
|0
|1
|25
|Украина
|0
|1
|0
|1
|25
|Эстония
|0
|0
|1
|1
|25
|Латвия
|0
|0
|1
|1
|25
|Польша
|0
|0
|1
|1
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