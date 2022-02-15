  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Олимпиада
  4. Норвегия лидирует по количеству и качеству, рывок Австрии и Китая. Медальный зачет Олимпиады 2022
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Норвегия лидирует по количеству и качеству, рывок Австрии и Китая. Медальный зачет Олимпиады 2022

Олимпиада
(19 голосов)

Украина пока без наград

Норвегия лидирует по количеству и качеству, рывок Австрии и Китая. Медальный зачет Олимпиады 2022

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Вашему вниманию медальный зачет зимних Олимпийских Игр 2022, которая пройдет в Пекине с четвертого по 20 февраля. В этот раз будет разыграно 109 комплектов наград в семи видах спорта (в 15 дисциплинах). Участие в Олимпиаде принимают 2888 спортсменов из 91 страны.

Медальный зачет по состоянию на 09:30 15-го февраля

Страна
Норвегия лидирует по количеству и качеству, рывок Австрии и Китая. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 1
Золото
Норвегия лидирует по количеству и качеству, рывок Австрии и Китая. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 2
Серебро
Норвегия лидирует по количеству и качеству, рывок Австрии и Китая. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 3
Бронза
 Всего
1 Норвегия лидирует по количеству и качеству, рывок Австрии и Китая. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 4 Норвегия 9 6 7 22
2 Норвегия лидирует по количеству и качеству, рывок Австрии и Китая. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 5 Германия 8 5 2 15
3 Норвегия лидирует по количеству и качеству, рывок Австрии и Китая. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 6 США 7 6 3 16
4 Норвегия лидирует по количеству и качеству, рывок Австрии и Китая. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 7 Австрия 6 6 4 16
5 Норвегия лидирует по количеству и качеству, рывок Австрии и Китая. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 8 Китай 6 4 2 12
5 Норвегия лидирует по количеству и качеству, рывок Австрии и Китая. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 9 Нидерланды 6 4 2 12
7 Норвегия лидирует по количеству и качеству, рывок Австрии и Китая. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 10 Швеция 5 3 3 11
8 Норвегия лидирует по количеству и качеству, рывок Австрии и Китая. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 11 Швейцария 5 0 5 10
9 Норвегия лидирует по количеству и качеству, рывок Австрии и Китая. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 12ОКР 4 6 8 18
10 Норвегия лидирует по количеству и качеству, рывок Австрии и Китая. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 13 Франция 3 6 2 11
11 Норвегия лидирует по количеству и качеству, рывок Австрии и Китая. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 14 Италия 2 6 5 13
12 Норвегия лидирует по количеству и качеству, рывок Австрии и Китая. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 15 Япония 2 4 6 12
13 Норвегия лидирует по количеству и качеству, рывок Австрии и Китая. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 16 Словения 2 3 2 7
14 Норвегия лидирует по количеству и качеству, рывок Австрии и Китая. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 17 Канада 1 4 11 16
15 Норвегия лидирует по количеству и качеству, рывок Австрии и Китая. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 18Южная Корея 1 3 1 5
16 Норвегия лидирует по количеству и качеству, рывок Австрии и Китая. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 19 Австралия 1 2 1 4
17 Норвегия лидирует по количеству и качеству, рывок Австрии и Китая. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 20 Финляндия 1 1 2 4
18 Норвегия лидирует по количеству и качеству, рывок Австрии и Китая. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 21 Новая Зеландия 1 1 0 2
19 Норвегия лидирует по количеству и качеству, рывок Австрии и Китая. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 22 Венгрия 1 0 2 3
20 Норвегия лидирует по количеству и качеству, рывок Австрии и Китая. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 23 Чехия 1 0 1 2
21 Норвегия лидирует по количеству и качеству, рывок Австрии и Китая. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 24Словакия 1 0 0 1
22 Норвегия лидирует по количеству и качеству, рывок Австрии и Китая. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 25 Беларусь 0 2 0 2
23 Норвегия лидирует по количеству и качеству, рывок Австрии и Китая. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 26Испания 0 1 0 1
24 Норвегия лидирует по количеству и качеству, рывок Австрии и Китая. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 27 Бельгия 0 0 1 1
24 Норвегия лидирует по количеству и качеству, рывок Австрии и Китая. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 28 Эстония 0 0 1 1
24 Норвегия лидирует по количеству и качеству, рывок Австрии и Китая. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 29 Латвия 0 0 1 1
24 Норвегия лидирует по количеству и качеству, рывок Австрии и Китая. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 30 Польша 0 0 1 1
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: медальный зачет Олимпийские игры 2022
Оцените этот материал:
(19 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (7)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Stanislau (Чернигов)
09.02.2022 в 16:49
Германия уже га первом месте
Ответить
0
-1
avatar
таврия19752009 (симферополь)
08.02.2022 в 14:57
СшА дно
Ответить
+2
-2
Volder (Ков)
11.02.2022 в 16:27
а тебе какое к ним дело? ты следи за ихтамнетами!
Ответить
0
0
avatar
Сассуоло Мариуполь (Житомир)
11.02.2022 в 16:55
А збірна окрів як тобі?
Ответить
+1
0
can (Торонто, Львов)
12.02.2022 в 07:10
Просто американцы мельдоний не жрут! Гавкнул и в будку, пес смердячий? Штаты, как и другие страны выигрывают медали. А где рашка? Какие-то орки там что-то выигрывают, а страна где? Ответить в рифму? На сегодняшний день в рейтинг не заглядывал, лузер?
Ответить
+1
0
axellience (Malaga)
12.02.2022 в 07:41
Не понимаю почему если любишь Россию нужно обязательно ненавидеть Америку, можно ведь любить обе страны, что тебе США сделали плохого?
Ответить
+1
0
Volder (Ков)
14.02.2022 в 20:48
Любить росию -это значит ненавидеть других, вести себя как бы д ло
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...