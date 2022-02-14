Олимпиада
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Норвегия лидирует по количеству и качеству, США атакуют Германию. Медальный зачет Олимпиады 2022
Украина пока без наград
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию медальный зачет зимних Олимпийских Игр 2022, которая пройдет в Пекине с четвертого по 20 февраля. В этот раз будет разыграно 109 комплектов наград в семи видах спорта (в 15 дисциплинах). Участие в Олимпиаде принимают 2888 спортсменов из 91 страны.
Медальный зачет по состоянию на 10:00 14-го февраля
|Страна
|
Золото
|
Серебро
|
Бронза
|Всего
|1
|Норвегия
|9
|5
|7
|21
|2
|Германия
|8
|5
|1
|14
|3
|США
|7
|6
|2
|15
|4
|Нидерланды
|6
|4
|2
|12
|5
|Швеция
|5
|3
|3
|11
|6
|ОКР
|4
|6
|8
|18
|7
|Австрия
|4
|6
|4
|14
|8
|Китай
|4
|3
|2
|9
|9
|Франция
|3
|6
|2
|11
|10
|Швейцария
|3
|0
|5
|8
|11
|Италия
|2
|5
|4
|11
|12
|Япония
|2
|4
|5
|11
|13
|Словения
|2
|2
|2
|6
|14
|Канада
|1
|4
|10
|15
|15
|Южная Корея
|1
|3
|1
|5
|16
|Австралия
|1
|2
|1
|4
|17
|Финляндия
|1
|1
|2
|4
|18
|Венгрия
|1
|0
|2
|3
|19
|Чехия
|1
|0
|1
|2
|20
|Новая Зеландия
|1
|0
|0
|1
|20
|Словакия
|1
|0
|0
|1
|22
|Беларусь
|0
|1
|0
|1
|22
|Испания
|0
|1
|0
|1
|24
|Бельгия
|0
|0
|1
|1
|24
|Латвия
|0
|0
|1
|1
|24
|Польша
|0
|0
|1
|1
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Комментарии (6)
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Stanislau (Чернигов)
09.02.2022 в 16:49
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таврия19752009 (симферополь)
08.02.2022 в 14:57
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Volder (Ков)
11.02.2022 в 16:27
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Сассуоло Мариуполь (Житомир)
11.02.2022 в 16:55
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can (Торонто, Львов)
12.02.2022 в 07:10
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axellience (Malaga)
12.02.2022 в 07:41
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