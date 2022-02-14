Норвегия лидирует по количеству и качеству, США атакуют Германию. Медальный зачет Олимпиады 2022

Просто американцы мельдоний не жрут! Гавкнул и в будку, пес смердячий? Штаты, как и другие страны выигрывают медали. А где рашка? Какие-то орки там что-то выигрывают, а страна где? Ответить в рифму? На сегодняшний день в рейтинг не заглядывал, лузер?